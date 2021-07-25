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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сан-Паулу
Фламенго - Сан-Паулу: обзор матча 25 июля 2021
Фламенго
25.07.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
5 : 1
Завершен
Сан-Паулу
70'
Б. Энрике
73'
Б. Энрике
77'
Б. Энрике
86'
Г. Энрике
48'
Р. Арболеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сан-Паулу
90'
+10
Желтая карточка
М. Бенитес
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
90'
ГОЛ! 4:1!
Г. Энрике
Пас отдал
Витиньо
86'
85'
Желтая карточка
И. Винисиус
84'
Желтая карточка
Э. Ригони
Замена
Педро
️️️️
Диего
82'
Замена
Т. Майя
️️️️
Г. Барбоза
81'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
81'
ГОЛ! 3:1!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
77'
76'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Г. Сара
ГОЛ! 2:1!
Б. Энрике
73'
ГОЛ! 1:1!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
70'
Желтая карточка
Ф. Луис
62'
Замена
Микаэл
️️️️
Э. Рибейро
61'
58'
Замена
Э. Ригони
️️️️
В. Буэно
58'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Нестор
Желтая карточка
В. Арао
54'
Желтая карточка
Р. Кайо
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
Р. Арболеда
Пас отдал
Р. Нестор
40'
Желтая карточка
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
10
Диего
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Tiago Volpi
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
13
Жоао Миранда
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Родиней
ЦФ
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
6
Рене
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
1-2-5
30
Кайо
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Диего
13
Энрике
16
Луис
15
Арао
27
Энрике
1-5
5
Арболеда
28
11
Нестор
13
Миранда
34
Алвес
18
Винисиус
10
Де Арраскаэта
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
29
Майя
29
Майя
9
Барбоза
10
Диего
9
Педро
9
Педро
10
Диего
10
Рибейро
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Рибейро
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
15
Буэно
24
Ригони
24
Ригони
15
Буэно
8
Сара
7
Бенитес
7
Бенитес
8
Сара
11
Нестор
17
Гомес
17
Гомес
11
Нестор
Остались в запасе
Фламенго
Сан-Паулу
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
5
Уго Моура
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
Остались в запасе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Сан-Паулу
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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