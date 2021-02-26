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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Фламенго
Сан-Паулу - Фламенго: обзор матча 26 февраля 2021
Сан-Паулу
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
45+5'
Лусиано
59'
Пабло
51'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Фламенго
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Пабло
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Энрике
Замена
Г. Сара
️️️️
Лусиано
87'
Замена
И. Гомес
️️️️
Велингтон
87'
Замена
H.
️️️️
Луан
87'
Замена
A. Galeano
️️️️
И. Винисиус
82'
77'
Желтая карточка
Э. Рибейро
75'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
74'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
66'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
Желтая карточка
Лусиано
61'
ГОЛ! 2:1!
Пабло
Пас отдал
Д. Алвес
59'
Желтая карточка
Велингтон
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
Б. Энрике
Пас отдал
Г. Энрике
45'
+7
Желтая карточка
Г. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
45'
+5
Желтая карточка
И. Винисиус
43'
Желтая карточка
Д. Алвес
39'
Желтая карточка
Р. Арболеда
36'
Желтая карточка
Ч. Че
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
3
Че Че
ЦП
10
Лусиано
ЦП
92
Пабло
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
12
Тиаго Коуто
ВР
44
Жонас Торо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
3-3-2-2
19
Коста
5
Арболеда
34
Алвес
34
Велингтон
33
Луан
10
Алвес
3
Че Че
10
Лусиано
18
92
Пабло
4-3-2-1
1
Соуза
22
Исла
30
Кайо
13
Энрике
16
Луис
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
10
Диего
27
Энрике
9
Барбоза
92
Пабло
22
22
92
Пабло
33
Луан
15
15
33
Луан
34
Велингтон
17
Гомес
17
Гомес
34
Велингтон
10
Лусиано
8
Сара
8
Сара
10
Лусиано
18
Винисиус
21
21
18
Винисиус
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
Остались в запасе
Сан-Паулу
Фламенго
20
Лукас Перри
ВР
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
9
Родриго Муньис
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
11
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
Остались в запасе
9
Родриго Муньис
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
6
Рене
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
11
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сан-Паулу - Фламенго
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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