22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Сан-Паулу» примет «Палмейрас». Это дерби двух лидеров чемпионата, которые делят первое место. Хозяева имеют отличную домашнюю серию, но гости доминируют в очных встречах.

«Сан-Паулу»

Трехцветные проводят сильный старт сезона и находятся в группе лидеров. После 7 туров команда набрала 16 очков и занимает 2-е место, уступая лидеру только по разнице мячей. «Сан-Паулу» побеждает в 5 последних домашних матчах и забивает в 15 из 17 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Хонатан Кальери, на счету которого 9 голов в 16 матчах.

«Палмейрас»

Вердао также проводят мощный старт и возглавляют таблицу. После 7 туров команда набрала 16 очков и занимает 1-е место, имея лучшую атаку (16 голов) и больше всех побед (5). «Палмейрас» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 12 последних играх. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Хосе Лопес, забивший 10 голов в 22 матчах.

Факты о командах:

«Сан-Паулу»

2-е место в Серии А, 16 очков

Побеждает в 5 последних домашних матчах

Забивает в 15 из 17 последних матчей

В последних 5 играх: 1.20 забито, 0.80 пропущено

Лучший бомбардир – Хонатан Кальери (9 голов)

«Палмейрас»

1-е место в Серии А, 16 очков

Лучшая атака (16 голов) и больше всех побед (5)

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 12 последних матчах

В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.80 пропущено

Лучший бомбардир – Хосе Лопес (10 голов)

История личных встреч

«Палмейрас» имеет подавляющее преимущество в дерби. Команда побеждает в 5 последних очных матчах и забивает в 5 последних встречах против «Сан-Паулу». В текущем сезоне команды уже встречались дважды в рамках Лиги Паулиста: оба раза «Палмейрас» одержал победы (2:1 и 3:1).

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Палмейрас»

Это дерби двух сильнейших команд Бразилии на данный момент. «Сан-Паулу» великолепно играет дома (5 побед подряд) и стабильно забивает. Однако в очных встречах хозяева ничего не могут противопоставить «Палмейрасу» – 5 поражений подряд.

«Палмейрас» демонстрирует чемпионский характер: стабильно забивает в 12 матчах подряд и имеет психологическое преимущество над «Сан-Паулу». Гости будут стремиться продолжить победную серию в дерби.

Учитывая, что «Палмейрас» доминирует в очных встречах, а «Сан-Паулу» отлично играет дома, наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости как минимум не проиграют. При этом обе команды стабильно забивают и надежно играют в обороне, что может привести к невысокой результативности.

