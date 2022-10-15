- 2 февраля
- 08:38 Мбаппе упустил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона Лиги 1. Его обошел форвард «Реймса»
- 30 января
- 00:44 Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Реймсом» (1:1), пропустив на 96-й минуте 1
- 00:20 Верратти получил красную карточку в матче «ПСЖ» – «Реймс» через 14 минут после выхода на поле
- 28 января
- 09:09 Фото «Байер» подписал нового вратаря в связи с травмой Лунева 1
- 15 октября 2022
- 21:01 Лига 1. «Лорьян» благодаря ничьей с «Реймсом» догнал «ПСЖ»
- 13 октября 2022
- 21:27 В Лиге 1 за день 4 клуба поменяли тренеров. Это рекорд
- 9 октября 2022
- 09:32 «Мбаппе немного осиротел без Месси и Неймара». Гальтье – о матче с «Реймсом»
- 00:09 Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью против «Реймса», «Марсель» впервые в сезоне проиграл
- 7 октября 2022
- 18:53 Месси пропустит матч с «Реймсом»
- 19 сентября 2022
- 18:11 Головин признан лучшим игроком матча «Монако» – «Реймс» по версии болельщиков
- 10:57 Головин прокомментировал дебютный гол в сезоне за «Монако»
- 18 сентября 2022
- 15:56 Лига 1. «Монако» победил «Реймс», Головин забил победный мяч 1
- 15:18 Головин забил первый гол в сезоне за «Монако» 1
- 2 сентября 2022
- 01:44 Фото «Лестер» за 17 миллионов купил защитника «Реймса»
- 22 августа 2022
- 08:38 «ПСЖ» повторил достижение «Реймса» 70-летней давности
- 4 августа 2022
- 07:53 Фото «Реймс» арендовал нападающего «Арсенала»
- 16 июля 2022
- 09:45 «ПСЖ» близок к трансферу Экитике за 35 миллионов
- 7 июля 2022
- 19:51 Девять клубов интересуются нападающим «Реймса» Экитике
- 27 июня 2022
- 10:46 «Бавария» нашла замену Левандовски в «Реймсе»
- 2 июня 2022
- 07:54 «Ньюкасл» близок к покупке форварда «Реймса» Экитике 1
- 14 мая 2022
- 08:51 «Боруссия» ищет еще одного форварда, несмотря на подписание Адейеми (Sky Sport)
- 7 мая 2022
- 11:20 «Манчестер Юнайтед» может купить за 15 миллионов форварда «Реймса» Экитике