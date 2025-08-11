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Франция. Лига 2
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€ 31,50 млн
Реймс - новости команды
Реймс
Франция. Лига 2
Стадион:
Огюст Делоне
Сайт:
http://www.stade-de-reims.com
Тренер:
Самба Диавара
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Таблица
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Трансляция
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
Французский клуб пытается перехватить тренера у ЦСКА
2025.06.14 12:00
4
6-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1
2025.05.30 08:05
Кубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым победил в финале «Реймс» (3:0), оформив требл
2025.05.24 23:54
19
Трансляция
«ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 20:50
Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Реймс»: Кубок Франции, 24 мая 2025
2025.05.23 13:04
Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Реймс»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:30
Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Сент-Этьен»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:15
Трансляция
«Ницца» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2025
2025.05.02 20:35
«Монпелье» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.26 11:48
Трансляция
«Ланс» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025
2025.04.11 20:35
Стало известно, как «Химки» выплатят часть долгов
2025.04.09 12:48
1
«ПСЖ» Сафонова узнал соперника по финалу Кубка Франции
2025.04.03 00:16
1
Трансляция
«Реймс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025
2025.03.29 17:50
Трансляция
«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
2025.02.28 21:35
Определились все полуфиналисты Кубка Франции
2025.02.27 09:30
1
Трансляция
«Ренн» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025
2025.02.21 21:35
Трансляция
«Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
2025.02.09 15:50
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
2025.02.07 08:15
Луис Энрике оценил дебют Хвичи за «ПСЖ»
2025.01.27 05:55
3
Лига 1. Дебютный ассист Хвичи не помог «ПСЖ» победить «Реймс» (1:1)
2025.01.26 01:04
2
Трансляция
«ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025
2025.01.25 21:55
Стала известна дата возможного дебюта Хвичи за «ПСЖ»
2025.01.25 14:28
1
Трансляция
«Реймс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025
2025.01.19 18:05
«Монако» без Головина вылетел из Кубка Франции
2025.01.15 01:02
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