17 мая на стадионе «Пьер Моруа» состоится заключительный матч сезона для «Лилля» и «Реймса» в рамках 34 тура Лиги 1. Хозяева борются за попадание в еврокубки, в то время как гости уже обезопасили себя от вылета, но явно стремятся завершить чемпионат на позитивной ноте. Разность турнирной мотивации, качество игры и статистические тренды говорят в пользу «Лилля», однако «Реймс» способен преподнести сюрприз благодаря организованной обороне.

«Лилль»

«Лилль» занимает 5-е место с 57 очками и борется за прямое попадание в Лигу Европы. Несмотря на недавнее поражение от «Бреста» (0:2), команда в целом демонстрирует уверенную форму: 8 голов и 5 пропущенных в последних пяти матчах. Лидер нападения Джонатан Дэвид забил 23 мяча в 44 матчах и продолжает вести команду вперeд.Особенность «Лилля» – игра с контролем мяча и активная игра на флангах, что позволяет создавать множество моментов. Однако команда не отличается сверхнадeжной обороной: 5 пропущенных мячей за 5 туров – признак уязвимости, особенно при быстрых ответных атаках соперника.

«Реймс»

«Реймс» располагается на 14-м месте с 33 очками и уже не претендует на высокие цели. Тем не менее, команда сохраняет соревновательный дух. В последних пяти турах коллектив забил 3 и пропустил 3 гола – надeжность в защите стала главным козырем.Кейто Накамура остаeтся лидером команды с 12 голами. При этом атакующая игра страдает от нехватки креатива и слабой реализации. «Реймс» способен обороняться организованно, но против команд топ-6 испытывает постоянные сложности при позиционной защите.

Факты о командах:

«Лилль»

В среднем 1.6 гола за матч, 1.0 – пропущенных

57 очков, 5-е место

Джонатан Дэвид – 23 гола

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Реймс»

В среднем 0.6 гола за игру, 0.6 – пропущенных

33 очка, 14-е место

Кейто Накамура – 12 голов

Не выигрывает 3 матча подряд

Личные встречи 40% (8) 20% (4) 40% (8) 24 Забитых мячей 21 1.2 В среднем за матч 1.05 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 1 тур Реймс 0 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур Реймс 0 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 6 тур Лилль 1 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 34 тур Реймс 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 17 тур Лилль 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 33 тур Реймс 2 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 7 тур Лилль 2 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур Лилль 2 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 2 тур Реймс 0 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 4 тур Реймс 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 31 тур Реймс 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 17 тур Лилль 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 29 тур Лилль 2 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 8 тур Реймс 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 31 тур Лилль 3 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 13 тур Реймс 2 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 20 тур Лилль 1 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 2 тур Реймс 2 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 36 тур Лилль 3 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 18 тур Реймс 1 : 1 Лилль

Прогноз на матч «Лилль» – «Реймс»

Сценарий матча предсказуем: «Лилль» будет активно атаковать с первых минут, тогда как «Реймс» сосредоточится на обороне. Учитывая турнирную мотивацию хозяев, их атакующую мощь и спад в результатах у гостей, победа «Лилля» выглядит логичной. «Реймс» вряд ли сможет сыграть на равных, но при плотной защите способен сдержать натиск, ограничив счeт. Прогноз – контролируемая победа хозяев без сюрпризов.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Лилля»

Рекомендованные ставки: