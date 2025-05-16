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Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Реймс»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:28
Лилль - Реймс
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Лилля»
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17 мая на стадионе «Пьер Моруа» состоится заключительный матч сезона для «Лилля» и «Реймса» в рамках 34 тура Лиги 1. Хозяева борются за попадание в еврокубки, в то время как гости уже обезопасили себя от вылета, но явно стремятся завершить чемпионат на позитивной ноте. Разность турнирной мотивации, качество игры и статистические тренды говорят в пользу «Лилля», однако «Реймс» способен преподнести сюрприз благодаря организованной обороне.

«Лилль»

«Лилль» занимает 5-е место с 57 очками и борется за прямое попадание в Лигу Европы. Несмотря на недавнее поражение от «Бреста» (0:2), команда в целом демонстрирует уверенную форму: 8 голов и 5 пропущенных в последних пяти матчах. Лидер нападения Джонатан Дэвид забил 23 мяча в 44 матчах и продолжает вести команду вперeд.Особенность «Лилля» – игра с контролем мяча и активная игра на флангах, что позволяет создавать множество моментов. Однако команда не отличается сверхнадeжной обороной: 5 пропущенных мячей за 5 туров – признак уязвимости, особенно при быстрых ответных атаках соперника.

«Реймс»

«Реймс» располагается на 14-м месте с 33 очками и уже не претендует на высокие цели. Тем не менее, команда сохраняет соревновательный дух. В последних пяти турах коллектив забил 3 и пропустил 3 гола – надeжность в защите стала главным козырем.Кейто Накамура остаeтся лидером команды с 12 голами. При этом атакующая игра страдает от нехватки креатива и слабой реализации. «Реймс» способен обороняться организованно, но против команд топ-6 испытывает постоянные сложности при позиционной защите.

Факты о командах:

«Лилль»

  • В среднем 1.6 гола за матч, 1.0 – пропущенных

  • 57 очков, 5-е место

  • Джонатан Дэвид – 23 гола

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Реймс»

  • В среднем 0.6 гола за игру, 0.6 – пропущенных
  • 33 очка, 14-е место
  • Кейто Накамура – 12 голов
  • Не выигрывает 3 матча подряд

Личные встречи
40% (8)
20% (4)
40% (8)
24
Забитых мячей
21
1.2
В среднем за матч
1.05
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
0 : 1
02.03.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 2
26.09.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1 : 0
06.05.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 1
02.01.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
2 : 1
20.04.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2 : 1
22.09.2021
Реймс
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2 : 1
17.01.2021
Реймс
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0 : 1
30.08.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
2 : 0
01.09.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
1 : 1
07.04.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 1
09.12.2018
Реймс
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2 : 0
05.03.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1 : 0
25.09.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
3 : 1
04.04.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
2 : 0
09.11.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1 : 2
12.01.2014
Реймс
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 1
17.08.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
3 : 0
10.05.2013
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
15.12.2012
Лилль
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Прогноз на матч «Лилль» – «Реймс»

Сценарий матча предсказуем: «Лилль» будет активно атаковать с первых минут, тогда как «Реймс» сосредоточится на обороне. Учитывая турнирную мотивацию хозяев, их атакующую мощь и спад в результатах у гостей, победа «Лилля» выглядит логичной. «Реймс» вряд ли сможет сыграть на равных, но при плотной защите способен сдержать натиск, ограничив счeт. Прогноз – контролируемая победа хозяев без сюрпризов.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Лилля»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Лилля» – коэффициент 6.10
  • Победа «Лилля» всухую – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 – коэффициент 1.80

6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Лилля»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Реймс Лилль
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