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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лилль
Реймс - Лилль: обзор матча 06 мая 2023
Реймс
06.05.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
21'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лилль
Желтая карточка
М. Буси
90'
+4
85'
Замена
М. Байо
️️️️
Исмаили
Замена
М. Буси
️️️️
Т. де Смет
85'
Замена
М. Туре
️️️️
Ф. Балогун
85'
83'
Желтая карточка
Александро
80'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Андре
Замена
В. Атангана
️️️️
Й. Каюсте
78'
Замена
А. Флипс
️️️️
Ш. Кейта
77'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
71'
Замена
Д. Лопи
️️️️
К. Думбия
67'
63'
Замена
Т. Веа
️️️️
Э. Жегрова
60'
Желтая карточка
А. Гомес
37'
Желтая карточка
Ж. Фонте
ГОЛ! 1:0!
М. Манетси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-3-2-1
23
Диуф
28
де Смет
5
Абдельхамид
95
Кейта
25
Фоке
5
Матусива
5
Манетси
2
Каюсте
11
Думбия
10
Ито
9
Балогун
4-2-3-1
30
Шевалье
4
Александро
6
Фонте
18
Диаките
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
28
де Смет
44
Буси
44
Буси
28
де Смет
11
Думбия
30
Лопи
30
Лопи
11
Думбия
2
Каюсте
6
Атангана
6
Атангана
2
Каюсте
95
Кейта
70
Флипс
70
Флипс
95
Кейта
9
Балогун
21
Туре
21
Туре
9
Балогун
21
Андре
20
Балеба
20
Балеба
21
Андре
11
Жегрова
22
Веа
22
Веа
11
Жегрова
31
Исмаили
18
Байо
18
Байо
31
Исмаили
Остались в запасе
Реймс
Лилль
20
Александре Оллеро
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Реймс - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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