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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лилль
Реймс - Лилль: обзор матча 01 сентября 2019
Реймс
01.09.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
73'
М. Думбия (П)
90'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лилль
ГОЛ! 2:0!
Р. Уден
90'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
87'
Желтая карточка
М. Думбия
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Думбия
73'
52'
Вторая желтая
Ю. Языджи
40'
Желтая карточка
Ю. Языджи
Желтая карточка
А. Ромао
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
21
Дисаси
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
7
Думбия
10
Уден
22
Диа
4-2-3-1
16
Меньян
2
Челик
35
Джало
6
Фонте
6
Брадарич
8
Саншеш
21
Андре
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
45
Осимхен
Остались в запасе
Реймс
Лилль
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Реймс - Лилль
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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