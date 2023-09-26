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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Реймс
Лилль - Реймс: обзор матча 26 сентября 2023
Лилль
26.09.2023, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
80'
Б. Андре
12'
М. Дарами
16'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Реймс
88'
Замена
Э. Агбаду
️️️️
Т. Фоке
ГОЛ! 1:2!
Б. Андре
Пас отдал
Исмаили
80'
77'
Замена
А. Салама
️️️️
М. Дарами
77'
Замена
Р. Хадра
️️️️
К. Накамура
77'
Замена
В. Атангана
️️️️
Т. Теума
65'
Желтая карточка
Т. Фоке
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
64'
Желтая карточка
Т. Сантуш
63'
54'
Желтая карточка
К. Накамура
Замена
Александро
️️️️
С. Умтити
46'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Ю. Языджи
23'
16'
ГОЛ! 0:2!
К. Накамура
Пас отдал
М. Манетси
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Дарами
Пас отдал
М. Манетси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
14
Умтити
22
Сантуш
21
Андре
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
97
Языджи
15
Дэвид
4-2-1-3
23
Диуф
25
Фоке
2
Окуму
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Матусива
5
Манетси
10
Теума
10
Ито
11
Накамура
9
Дарами
14
Умтити
4
Александро
4
Александро
14
Умтити
97
Языджи
11
Жегрова
11
Жегрова
97
Языджи
10
Харальдссон
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Харальдссон
25
Фоке
12
Агбаду
12
Агбаду
25
Фоке
10
Теума
6
Атангана
6
Атангана
10
Теума
11
Накамура
30
Хадра
30
Хадра
11
Накамура
9
Дарами
19
Салама
19
Салама
9
Дарами
Остались в запасе
Лилль
Реймс
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Лилль - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
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