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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лилль
Реймс - Лилль: обзор матча 30 августа 2020
Реймс
30.08.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
32'
Ж. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лилль
87'
Замена
Ж. Пье
️️️️
З. Челик
Желтая карточка
Х. Шавалерен
83'
Желтая карточка
К. Сирхейс
81'
Желтая карточка
Ф. Хорнби
80'
79'
Замена
Т. Веа
️️️️
Б. Йылмаз
79'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Э. Билал Туре
76'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Кассама
76'
Желтая карточка
В. Фас
75'
69'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Д. Дэвид
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Кутеса
60'
Замена
А. Донис
️️️️
М. Кафаро
60'
34'
Желтая карточка
З. Челик
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Б. Йылмаз
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Манетси
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
15
Марешич
5
Манетси
7
Шавалерен
8
Кассама
7
Кутеса
20
Кафаро
19
Туре
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
6
Брадарич
21
Андре
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
7
Кутеса
9
Зенели
9
Зенели
7
Кутеса
5
Манетси
23
Бериша
23
Бериша
5
Манетси
19
Туре
10
Хорнби
10
Хорнби
19
Туре
20
Кафаро
22
Донис
22
Донис
20
Кафаро
8
Кассама
14
Сирхейс
14
Сирхейс
8
Кассама
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
2
Челик
26
Пье
26
Пье
2
Челик
17
Йылмаз
22
Веа
22
Веа
17
Йылмаз
15
Дэвид
7
Араухо
7
Араухо
15
Дэвид
Остались в запасе
Реймс
Лилль
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
30
Люка Шевалье
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
Остались в запасе
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
35
Тиагу Джало
ЦЗ
30
Люка Шевалье
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Реймс - Лилль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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