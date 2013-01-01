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    Реймс - результаты

    Город Реймс
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.stade-de-reims.com
    Стадион Огюст Делоне
    Тренер Уилл Стилл
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2022/2023)
    25 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Реймс 3:0 Тулуза
    24 тур
    		18 февраля, суббота 19:00 Ницца 0:0 Реймс
    23 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Реймс 4:0 Труа
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Осер 0:0 Реймс
    21 тур
    		1 февраля, среда 21:00 Реймс 4:2 Лорьян
    20 тур
    		29 января, воскресенье 22:45 ПСЖ 1:1 Реймс
    19 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Реймс 0:0 Ницца
    18 тур
    		11 января, среда 21:00 Аяччо 0:1 Реймс
    17 тур
    		2 января, понедельник 19:00 Лилль 1:1 Реймс
    16 тур
    		29 декабря, четверг 21:00 Реймс 3:1 Ренн
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 1:1 Реймс
    14 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Реймс 1:0 Нант
    13 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Брест 0:0 Реймс
    12 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Реймс 2:1 Осер
    11 тур
    		15 октября, суббота 18:00 Лорьян 0:0 Реймс
    10 тур
    		8 октября, суббота 22:00 Реймс 0:0 ПСЖ
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Труа 2:2 Реймс
    8 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Реймс 0:3 Монако
    7 тур
    		11 сентября, воскресенье 16:00 Тулуза 1:0 Реймс
    6 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Реймс 1:1 Ланс
    5 тур
    		31 августа, среда 20:00 Анжер 2:4 Реймс
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 18:05 Реймс 1:1 Лион
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 14:00 Страсбур 1:1 Реймс
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Реймс 2:4 Клермон
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 21:45 Марсель 4:1 Реймс
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