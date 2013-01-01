Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
23
11
12
25
12
7
3
2
18
9
9
24
12
7
2
3
16
9
7
23
12
5
6
1
24
15
9
21
11
6
3
2
16
10
6
21
12
4
6
2
18
15
3
18
12
5
2
5
14
17
-3
17
12
4
4
4
17
17
0
16
12
5
1
6
14
18
-4
16
12
4
3
5
17
17
0
15
12
4
2
6
16
18
-2
14
12
2
7
3
10
8
2
13
11
4
1
6
17
22
-5
13
12
2
5
5
8
15
-7
11
12
3
2
7
13
22
-9
11
11
2
3
6
12
18
-6
9
11
2
3
6
14
21
-7
9
11
0
8
3
10
15
-5
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
13
2
11
15
6
3
3
0
15
9
6
12
6
4
0
2
6
3
3
12
7
3
2
2
11
7
4
11
6
3
2
1
13
10
3
11
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
1
2
11
9
2
10
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
1
4
1
7
5
2
7
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
2
1
3
9
11
-2
7
5
2
1
2
4
7
-3
7
6
1
2
3
6
10
-4
5
6
1
2
3
6
10
-4
5
5
1
1
3
5
8
-3
4
6
0
4
2
3
6
-3
4
5
1
1
3
3
9
-6
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
4
6
13
7
4
1
2
11
8
3
13
7
4
0
3
9
10
-1
12
6
3
2
1
10
6
4
11
5
3
1
1
8
5
3
10
6
3
1
2
10
9
1
10
6
2
3
1
9
6
3
9
6
2
3
1
10
9
1
9
6
1
4
1
5
5
0
7
6
1
3
2
3
3
0
6
5
2
0
3
8
11
-3
6
6
2
0
4
7
12
-5
6
5
0
4
1
7
9
-2
4
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
1
1
3
6
10
-4
4
6
1
1
4
5
9
-4
4
7
0
4
3
4
8
-4
4
5
0
1
4
6
11
-5
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире