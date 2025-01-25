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  • «ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 21:55
ПСЖ
25.01.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
47' У. Дембеле
56' К. Накамура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Тедди Теума
(К) ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
8
Mohamed Bamba
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
73
I. Orazi
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
8
Руис
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
7
Кан Ин
3-2-1-2-2
23
Диуф
20
Бута
4
Кипр
18
Акьем
6
Атангана
5
Манетси
10
Теума
10
Ито
11
Накамура
30
Финн
14
Диаките
21
Эрнандес
51
Пачо
51
Пачо
21
Эрнандес
7
Кан Ин
17
Витинья
17
Витинья
7
Кан Ин
9
Рамуш
24
Маюлу
24
Маюлу
9
Рамуш
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
7
Кварацхелия
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Кварацхелия
30
Финн
19
Санги
19
Санги
30
Финн
10
Ито
32
Секине
32
Секине
10
Ито
14
Диаките
67
Диахон
67
Диахон
14
Диаките
10
Теума
19
Салама
19
Салама
10
Теума
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
73
I. Orazi
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
73
I. Orazi
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча ПСЖ - Реймс
2
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
13
Офсайды
0
3
Количество передач
776
209
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реймса», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Реймс»

«ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс ПСЖ
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