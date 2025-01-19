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  • «Реймс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Реймс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 18:05
Реймс
19.01.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Гавр
26' М. Манетси
67' А. Санганте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
10
Тедди Теума
(К) ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
14
Умар Диаките
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
4-2-1-3
23
Диуф
19
Санги
2
Окуму
4
Кипр
20
Бута
5
Манетси
6
Атангана
10
Теума
67
Диахон
11
Накамура
10
Ито
3-2-2-2-1
16
Горжелен
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
28
Зуауи
28
Таргаллин
30
Ндиайе
11
Сабби
24
Айю
7
Жужу
19
Санги
18
Акьем
18
Акьем
19
Санги
67
Диахон
14
Диаките
14
Диаките
67
Диахон
10
Теума
19
Салама
19
Салама
10
Теума
30
Ндиайе
21
Салмье
21
Салмье
30
Ндиайе
11
Сабби
8
Кехта
8
Кехта
11
Сабби
77
Него
22
Сумаре
22
Сумаре
77
Него
7
Жужу
77
Касимир
77
Касимир
7
Жужу
24
Айю
19
Хассан
19
Хассан
24
Айю
Остались в запасе
Реймс
Гавр
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Реймс - Гавр
2
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
8
Офсайды
1
2
Количество передач
488
393
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Гавра», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс»«Гавр»

«Реймс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Реймс
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