19.01.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-1-3
23
Диуф
19
Санги
2
Окуму
4
Кипр
20
Бута
5
Манетси
6
Атангана
10
Теума
67
Диахон
11
Накамура
10
Ито
3-2-2-2-1
16
Горжелен
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
28
Зуауи
28
Таргаллин
30
Ндиайе
11
Сабби
24
Айю
7
Жужу
19
Санги
18
Акьем
18
Акьем
19
Санги
67
Диахон
14
Диаките
14
Диаките
67
Диахон
10
Теума
19
Салама
19
Салама
10
Теума
30
Ндиайе
21
Салмье
21
Салмье
30
Ндиайе
11
Сабби
8
Кехта
8
Кехта
11
Сабби
77
Него
22
Сумаре
22
Сумаре
77
Него
7
Жужу
77
Касимир
77
Касимир
7
Жужу
24
Айю
19
Хассан
19
Хассан
24
Айю
Остались в запасе
Реймс
Гавр
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
8
Mohamed Bamba
ЦП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Реймс - Гавр
2
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
8
Офсайды
1
2
Количество передач
488
393
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Гавра», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»