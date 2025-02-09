09.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
26
Кумбеди
18
Матич
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-2-2-2
23
Диуф
20
Бута
18
Акьем
4
Кипр
19
Санги
6
Атангана
24
Гбане
10
Ито
67
Диахон
30
Финн
14
Диаките
6
Тессманн
17
Верету
17
Верету
6
Тессманн
18
Матич
23
Алмада
23
Алмада
18
Матич
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
10
Ито
32
Секине
32
Секине
10
Ито
30
Финн
72
Коне
72
Коне
30
Финн
67
Диахон
73
73
67
Диахон
Остались в запасе
Лион
Реймс
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
11
Кеито Накамура
ЛВ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
11
Кеито Накамура
ЛВ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Лион - Реймс
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
12
Количество передач
652
299
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.3
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Реймса», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»