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  • «Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 15:50
Лион
09.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 0
Завершен
Реймс
36' Н. Тальяфико 68' К. Толиссо 79' Р. Шерки 90+3' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реймс
23
Йехван Диуф
(К) ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
24
Мори Гбане
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Реймс
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
72
Амаду Коне
АП
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
73
I. Orazi
ЦФ
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
26
Кумбеди
18
Матич
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-2-2-2
23
Диуф
20
Бута
18
Акьем
4
Кипр
19
Санги
6
Атангана
24
Гбане
10
Ито
67
Диахон
30
Финн
14
Диаките
6
Тессманн
17
Верету
17
Верету
6
Тессманн
18
Матич
23
Алмада
23
Алмада
18
Матич
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
10
Ито
32
Секине
32
Секине
10
Ито
30
Финн
72
Коне
72
Коне
30
Финн
67
Диахон
73
73
67
Диахон
Остались в запасе
Лион
Реймс
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
11
Кеито Накамура
ЛВ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
11
Кеито Накамура
ЛВ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Лион - Реймс
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
12
Количество передач
652
299
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.3
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Реймса», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Реймс»

«Лион» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс Лион
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