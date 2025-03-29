29.03.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-3-1
23
Диуф
18
Акьем
2
Окуму
4
Кипр
20
Бута
6
Атангана
24
Гбане
67
Диахон
72
Коне
10
Ито
11
Накамура
4-3-2-1
28
Рульи
14
Лирола
26
Балерди
13
Корнелиус
26
Мерлен
12
Рабьо
21
Ронжье
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
20
Бута
32
Секине
32
Секине
20
Бута
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
9
Гуири
25
Гарсия
25
Гарсия
9
Гуири
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
14
Лирола
10
Беннасер
10
Беннасер
14
Лирола
19
Кондогбиа
11
Роу
11
Роу
19
Кондогбиа
26
Балерди
11
Мопе
11
Мопе
26
Балерди
Остались в запасе
Реймс
Марсель
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
87
Ange Tia
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
87
Ange Tia
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реймс - Марсель
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
12
Нарушения
6
9
Офсайды
1
3
Количество передач
195
748
Сейвы
5
2
Точность передач %
57
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Марселя», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»