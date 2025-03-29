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  • «Реймс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Реймс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 17:50
Реймс
29.03.2025, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
29' К. Накамура 51' М. Диахон 68' В. Атангана
78' В. Ронжье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
(К) ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
24
Мори Гбане
ОП
72
Амаду Коне
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
87
Ange Tia
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
18
Акьем
2
Окуму
4
Кипр
20
Бута
6
Атангана
24
Гбане
67
Диахон
72
Коне
10
Ито
11
Накамура
4-3-2-1
28
Рульи
14
Лирола
26
Балерди
13
Корнелиус
26
Мерлен
12
Рабьо
21
Ронжье
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
20
Бута
32
Секине
32
Секине
20
Бута
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
9
Гуири
25
Гарсия
25
Гарсия
9
Гуири
26
Мерлен
37
Дедич
37
Дедич
26
Мерлен
14
Лирола
10
Беннасер
10
Беннасер
14
Лирола
19
Кондогбиа
11
Роу
11
Роу
19
Кондогбиа
26
Балерди
11
Мопе
11
Мопе
26
Балерди
Остались в запасе
Реймс
Марсель
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
87
Ange Tia
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
87
Ange Tia
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реймс - Марсель
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
12
Нарушения
6
9
Офсайды
1
3
Количество передач
195
748
Сейвы
5
2
Точность передач %
57
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Марселя», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Марсель»

«Реймс» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Реймс
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