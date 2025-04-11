11.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-1-2-2
13
Райан
35
Ба
2
Медина
32
Антонио
20
Машадо
24
Гради
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
7
Сотока
10
Койялипу
4-2-3-1
23
Диуф
32
Секине
20
Бута
31
18
Акьем
24
Гбане
6
Атангана
10
Ито
72
Коне
11
Накамура
9
Джордан
32
Антонио
2
Пуйи
2
Пуйи
32
Антонио
20
Машадо
10
Фульини
10
Фульини
20
Машадо
17
Диуф
8
8
17
Диуф
10
Койялипу
22
Саид
22
Саид
10
Койялипу
7
Сотока
18
Нзола
18
Нзола
7
Сотока
31
19
Санги
19
Санги
31
20
Бута
2
Коне
2
Коне
20
Бута
11
Накамура
20
Москардо
20
Москардо
11
Накамура
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
Остались в запасе
Ланс
Реймс
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
20
Александре Оллеро
ВР
10
Тедди Теума
ЦП
87
Ange Tia
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
10
Тедди Теума
ЦП
87
Ange Tia
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Ланс - Реймс
1
Всего ударов по воротам
37
10
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
639
279
Сейвы
0
14
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
24
8
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
3.27
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Реймса» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»