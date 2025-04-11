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  • «Ланс» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Ланс» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 20:35
Ланс
11.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 2
Завершен
Реймс
33' К. Накамура 88' К. Накамура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Реймс
23
Йехван Диуф
(К) ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
72
Амаду Коне
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
2
Абдул Коне
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
87
Ange Tia
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Райан
35
Ба
2
Медина
32
Антонио
20
Машадо
24
Гради
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
7
Сотока
10
Койялипу
4-2-3-1
23
Диуф
32
Секине
20
Бута
31
18
Акьем
24
Гбане
6
Атангана
10
Ито
72
Коне
11
Накамура
9
Джордан
32
Антонио
2
Пуйи
2
Пуйи
32
Антонио
20
Машадо
10
Фульини
10
Фульини
20
Машадо
17
Диуф
8
8
17
Диуф
10
Койялипу
22
Саид
22
Саид
10
Койялипу
7
Сотока
18
Нзола
18
Нзола
7
Сотока
31
19
Санги
19
Санги
31
20
Бута
2
Коне
2
Коне
20
Бута
11
Накамура
20
Москардо
20
Москардо
11
Накамура
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
Остались в запасе
Ланс
Реймс
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
20
Александре Оллеро
ВР
10
Тедди Теума
ЦП
87
Ange Tia
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
10
Тедди Теума
ЦП
87
Ange Tia
ЦП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Ланс - Реймс
1
Всего ударов по воротам
37
10
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
639
279
Сейвы
0
14
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
24
8
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
3.27
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Реймса» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Реймс»

«Ланс» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс Ланс
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