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  • «Ренн» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

«Ренн» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

21 февраля 2025, 21:35
Ренн
21.02.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
10' А. Калимуэндо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
10
Тедди Теума
(К) ЦП
72
Амаду Коне
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
Реймс
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Манданда
33
Хатебур
3
Трюффер
5
Жаке
3
Брассье
22
Ассиньон
8
Джеймс
6
Сиссе
42
Фофана
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
4-1-1-3-1
23
Диуф
32
Секине
2
Окуму
4
Кипр
19
Санги
24
Гбане
10
Теума
10
Ито
72
Коне
11
Накамура
14
Диаките
42
Фофана
8
Коне
8
Коне
42
Фофана
11
Аль-Тамари
11
Олаигбе
11
Олаигбе
11
Аль-Тамари
22
Ассиньон
11
Гомес
11
Гомес
22
Ассиньон
19
Санги
20
Бута
20
Бута
19
Санги
14
Диаките
6
Атангана
6
Атангана
14
Диаките
10
Теума
67
Диахон
67
Диахон
10
Теума
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
Остались в запасе
Ренн
Реймс
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Ренн - Реймс
1
1
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
7
Офсайды
4
4
Количество передач
478
350
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Реймса», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Реймс»

«Ренн» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс Ренн
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