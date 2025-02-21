21.02.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-2-3-1-1
30
Манданда
33
Хатебур
3
Трюффер
5
Жаке
3
Брассье
22
Ассиньон
8
Джеймс
6
Сиссе
42
Фофана
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
4-1-1-3-1
23
Диуф
32
Секине
2
Окуму
4
Кипр
19
Санги
24
Гбане
10
Теума
10
Ито
72
Коне
11
Накамура
14
Диаките
42
Фофана
8
Коне
8
Коне
42
Фофана
11
Аль-Тамари
11
Олаигбе
11
Олаигбе
11
Аль-Тамари
22
Ассиньон
11
Гомес
11
Гомес
22
Ассиньон
19
Санги
20
Бута
20
Бута
19
Санги
14
Диаките
6
Атангана
6
Атангана
14
Диаките
10
Теума
67
Диахон
67
Диахон
10
Теума
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
Остались в запасе
Ренн
Реймс
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Ренн - Реймс
1
1
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
7
Офсайды
4
4
Количество передач
478
350
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Реймса», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»