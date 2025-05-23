24 мая на стадионе Стад де Франс состоится финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Реймсом». «ПСЖ» подходит к матчу в статусе фаворита с сильным атакующим потенциалом и уверенной серией побед в турнире. «Реймс» постарается использовать свою стабильность и неплохую оборону, чтобы преподнести сюрприз в этой важной игре.

«ПСЖ»

«ПСЖ» выиграл 3 последних матча в Кубке и забивает в каждом из них. За последние 5 игр команда отличилась 11 раз, демонстрируя мощь нападения. При этом оборона пропускает в среднем по 1 голу за игру, что говорит о сбалансированной игре. В чемпионате «ПСЖ» уверенно побеждает, забивая по 3-4 мяча за игру, а в Лиге чемпионов показывает классный результат. Команда обладает глубиной состава и большими ресурсами, что играет на руку в финальной встрече.

«Реймс»

«Реймс» выиграл 5 последних кубковых матчей, однако в последних 5 играх забил всего 2 гола, демонстрируя скромную результативность. Пропускает команда в среднем по 1.2 гола за игру. Недавняя ничья в переходных матчах и неудачи в чемпионате показывают, что команде будет тяжело остановить мощную атакующую линию соперника. Тем не менее, «Реймс» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «ПСЖ», а значит будет бороться до конца.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Побеждает в 3 последних кубковых матчах.

В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).

Забивает в 5 последних матчах против «Реймса».

«Реймс»

Побеждает в 5 последних кубковых матчах.

В среднем 0.4 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр).

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «ПСЖ».

Личные встречи 55% (12) 32% (7) 14% (3) 45 Забитых мячей 18 2.05 В среднем за матч 0.82 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 19 тур ПСЖ 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 5 тур Реймс 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур ПСЖ 2 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 12 тур Реймс 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 20 тур ПСЖ 1 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 10 тур Реймс 0 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 22 тур ПСЖ 4 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 4 тур Реймс 0 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 37 тур ПСЖ 4 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 5 тур Реймс 0 : 2 ПСЖ Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Реймс 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 7 тур ПСЖ 0 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 38 тур Реймс 3 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 7 тур ПСЖ 4 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 27 тур ПСЖ 4 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 6 тур Реймс 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 38 тур ПСЖ 3 : 2 Реймс Франция. Лига 1, 1 тур Реймс 2 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 32 тур ПСЖ 3 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 14 тур Реймс 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 27 тур Реймс 1 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 9 тур ПСЖ 1 : 0 Реймс

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Реймс»

«ПСЖ» выглядит фаворитом в предстоящем финале благодаря мощной атаке и стабильной игре в обороне. «Реймс» продемонстрировал боевой настрой и цепкость в Кубке, но его скромная результативность в последних матчах и сложная форма в чемпионате могут сказаться. Ожидается, что «ПСЖ» сумеет реализовать свое преимущество и выиграть матч с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: