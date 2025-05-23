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Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Реймс»: финал Кубка Франции, 24 мая 2025

23 мая 2025 13:22
ПСЖ - Реймс
24 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Кубок, Финал
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3.85
Точный счет 2:1 в пользу «ПСЖ»
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24 мая на стадионе Стад де Франс состоится финал Кубка Франции между «ПСЖ» и «Реймсом». «ПСЖ» подходит к матчу в статусе фаворита с сильным атакующим потенциалом и уверенной серией побед в турнире. «Реймс» постарается использовать свою стабильность и неплохую оборону, чтобы преподнести сюрприз в этой важной игре.

«ПСЖ»

«ПСЖ» выиграл 3 последних матча в Кубке и забивает в каждом из них. За последние 5 игр команда отличилась 11 раз, демонстрируя мощь нападения. При этом оборона пропускает в среднем по 1 голу за игру, что говорит о сбалансированной игре. В чемпионате «ПСЖ» уверенно побеждает, забивая по 3-4 мяча за игру, а в Лиге чемпионов показывает классный результат. Команда обладает глубиной состава и большими ресурсами, что играет на руку в финальной встрече.

«Реймс»

«Реймс» выиграл 5 последних кубковых матчей, однако в последних 5 играх забил всего 2 гола, демонстрируя скромную результативность. Пропускает команда в среднем по 1.2 гола за игру. Недавняя ничья в переходных матчах и неудачи в чемпионате показывают, что команде будет тяжело остановить мощную атакующую линию соперника. Тем не менее, «Реймс» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «ПСЖ», а значит будет бороться до конца.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Побеждает в 3 последних кубковых матчах.
  • В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).
  • Забивает в 5 последних матчах против «Реймса».

«Реймс»

  • Побеждает в 5 последних кубковых матчах.
  • В среднем 0.4 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «ПСЖ».

Личные встречи
55% (12)
32% (7)
14% (3)
45
Забитых мячей
18
2.05
В среднем за матч
0.82
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
1 : 1
25.01.2025
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2 : 2
10.03.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
0 : 3
11.11.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
1 : 1
29.01.2023
Реймс
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0 : 0
08.10.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
4 : 0
23.01.2022
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
0 : 2
29.08.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
4 : 0
16.05.2021
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
0 : 2
27.09.2020
ПСЖ
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Реймс
0 : 3
22.01.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
0 : 2
25.09.2019
Реймс
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
3 : 1
24.05.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
4 : 1
26.09.2018
Реймс
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
4 : 1
20.02.2016
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
1 : 1
19.09.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
3 : 2
23.05.2015
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
2 : 2
08.08.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
3 : 0
05.04.2014
Реймс
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
0 : 3
23.11.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
1 : 0
02.03.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
1 : 0
20.10.2012
Реймс
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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Реймс»

«ПСЖ» выглядит фаворитом в предстоящем финале благодаря мощной атаке и стабильной игре в обороне. «Реймс» продемонстрировал боевой настрой и цепкость в Кубке, но его скромная результативность в последних матчах и сложная форма в чемпионате могут сказаться. Ожидается, что «ПСЖ» сумеет реализовать свое преимущество и выиграть матч с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 3.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

3.85
Точный счет 2:1 в пользу «ПСЖ»
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Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Реймс ПСЖ
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