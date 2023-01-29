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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Реймс
ПСЖ - Реймс: обзор матча 29 января 2023
ПСЖ
29.01.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
51'
Неймар
90+6'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Реймс
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Ф. Балогун
Пас отдал
К. Думбия
Желтая карточка
Д. Доннарумма
90'
+4
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Неймар
85'
83'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Ито
83'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Й. Каюсте
75'
Замена
К. Думбия
️️️️
М. Манетси
75'
Замена
А. Зенели
️️️️
А. Флипс
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ф. Руис
68'
Замена
Д. Перейра
️️️️
К. Солер
63'
Красная карточка
М. Верратти
59'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Х. Бернат
51'
Замена
М. Верратти
️️️️
Витинья
46'
35'
Желтая карточка
Д. Ито
Желтая карточка
Маркиньос
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Камори Думбия
АП
99
Рафик Гитан
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
24
Бернат
93
Рамос
5
Маркиньос
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
18
Солер
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-3-2-1
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Матусива
5
Манетси
2
Каюсте
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
18
Солер
2
Перейра
2
Перейра
18
Солер
10
Неймар
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
10
Неймар
8
Руис
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Руис
17
Витинья
6
Верратти
6
Верратти
17
Витинья
2
Каюсте
30
Лопи
30
Лопи
2
Каюсте
5
Манетси
11
Думбия
11
Думбия
5
Манетси
70
Флипс
9
Зенели
9
Зенели
70
Флипс
10
Ито
7
ван Берген
7
ван Берген
10
Ито
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
1
Кейлор Навас
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Николас Пеннето
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Реймс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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