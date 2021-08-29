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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - ПСЖ
Реймс - ПСЖ: обзор матча 29 августа 2021
Реймс
29.08.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
16'
К. Мбаппе
64'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - ПСЖ
88'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
У. Экитике
84'
Замена
У. Экитике
️️️️
Э. Билал Туре
81'
81'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Флипс
️️️️
И. Кеббаль
75'
75'
Замена
П. Кимпембе
️️️️
А. Диалло
75'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Верратти
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Лопи
71'
66'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Вейналдум
66'
Замена
Л. Месси
️️️️
Неймар
64'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Хакими
55'
Желтая карточка
А. Диалло
Замена
В. Бериша
️️️️
Н. Мбюкю
46'
Замена
Б. Локо
️️️️
М. Кассама
46'
45'
Желтая карточка
М. Верратти
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Илан Кеббаль
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
33
Конан
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Райкович
55
Гравийон
4
Фас
5
Абдельхамид
25
Фоке
30
Лопи
5
Манетси
10
Кеббаль
8
Кассама
11
Мбюкю
19
Туре
4-1-2-2-1
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
22
Диалло
6
Керер
5
Гуйе
23
Вейналдум
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
8
Кассама
2
Локо
2
Локо
8
Кассама
11
Мбюкю
23
Бериша
23
Бериша
11
Мбюкю
10
Кеббаль
70
Флипс
70
Флипс
10
Кеббаль
19
Туре
22
Экитике
22
Экитике
19
Туре
30
Лопи
7
ван Берген
7
ван Берген
30
Лопи
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
22
Диалло
3
Кимпембе
3
Кимпембе
22
Диалло
6
Верратти
5
Паредес
5
Паредес
6
Верратти
23
Вейналдум
21
Эррера
21
Эррера
23
Вейналдум
10
Неймар
10
Месси
10
Месси
10
Неймар
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
23
Йехван Диуф
ВР
33
Конан
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
20
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
33
Конан
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
20
Матье Кафаро
АП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Данилу Перейра
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реймс - ПСЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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