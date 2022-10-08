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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - ПСЖ
Реймс - ПСЖ: обзор матча 08 октября 2022
Реймс
08.10.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - ПСЖ
Желтая карточка
Б. Локо
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
Э. Гравийон
90'
90'
Желтая карточка
А. Хакими
88'
Замена
А. Хакими
️️️️
П. Сарабия
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Д. Лопи
84'
Замена
К. Думбия
️️️️
А. Зенели
79'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
76'
57'
Замена
Неймар
️️️️
К. Солер
46'
Замена
Витинья
️️️️
М. Верратти
42'
Желтая карточка
М. Верратти
41'
Красная карточка
С. Рамос
41'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. Манетси
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
4-3-2-1
23
Диуф
2
Локо
12
Агбаду
5
Абдельхамид
55
Гравийон
30
Лопи
5
Матусива
5
Манетси
9
Зенели
70
Флипс
9
Балогун
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
20
Мукиэле
93
Рамос
5
Маркиньос
24
Бернат
2
Перейра
18
Солер
8
Руис
6
Верратти
7
Сарабия
10
Мбаппе
9
Зенели
11
Думбия
11
Думбия
9
Зенели
30
Лопи
11
Мбюкю
11
Мбюкю
30
Лопи
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
7
Сарабия
2
Хакими
2
Хакими
7
Сарабия
6
Верратти
17
Витинья
17
Витинья
6
Верратти
18
Солер
10
Неймар
10
Неймар
18
Солер
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Серхио Рико
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Реймс - ПСЖ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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