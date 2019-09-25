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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Реймс
ПСЖ - Реймс: обзор матча 25 сентября 2019
ПСЖ
25.09.2019, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 2
Завершен
Реймс
29'
А. Камара
90+3'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реймс
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Б. Диа
Пас отдал
Т. Фоке
85'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Камара
84'
Желтая карточка
П. Райкович
69'
Замена
Р. Уден
️️️️
А. Донис
Замена
Маркиньос
️️️️
Л. Курзава
66'
61'
Замена
Б. Диа
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
Т. Менье
️️️️
Л. Мбе Со
59'
Желтая карточка
Х. Бернат
45'
+2
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
42'
40'
Желтая карточка
А. Донис
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
20
Матье Кафаро
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
24
Адиль Аушиш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Навас
22
Мбе Со
3
Кимпембе
22
Диалло
24
Бернат
5
Паредес
3
Курзава
21
Эррера
10
Неймар
7
Сарабия
13
Чупо-Мотинг
3-4-2-1
1
Райкович
11
Камара
21
Дисаси
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Манетси
33
Конан
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Донис
3
Курзава
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Курзава
22
Мбе Со
12
Менье
12
Менье
22
Мбе Со
13
Чупо-Мотинг
11
Ди Мария
11
Ди Мария
13
Чупо-Мотинг
22
Донис
10
Уден
10
Уден
22
Донис
11
Камара
7
Думбия
7
Думбия
11
Камара
11
Мбюкю
22
Диа
22
Диа
11
Мбюкю
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
24
Адиль Аушиш
АП
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
7
Дерек Кутеса
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
24
Адиль Аушиш
АП
15
Серхио Рико
ВР
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча ПСЖ - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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