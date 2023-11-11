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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - ПСЖ
Реймс - ПСЖ: обзор матча 11 ноября 2023
Реймс
11.11.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
3'
К. Мбаппе
59'
К. Мбаппе
82'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - ПСЖ
Замена
М. Диахон
️️️️
М. Дарами
83'
82'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Барколя
81'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
К. Солер
77'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Т. де Смет
75'
74'
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Дембеле
Замена
Р. Хадра
️️️️
Т. Фоке
70'
Замена
У. Диаките
️️️️
А. Ричардсон
70'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Солер
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
51'
46'
Замена
Витинья
️️️️
Г. Рамуш
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Умар Диаките
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
17
Витинья
ЦП
3-4-1-2
23
Диуф
12
Агбаду
2
Окуму
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
5
Матусива
25
Фоке
7
Ричардсон
9
Дарами
10
Ито
3-1-2-2-2
1
Доннарумма
20
Мукиэле
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
8
Руис
18
Солер
10
Дембеле
7
Кан Ин
10
Мбаппе
9
Рамуш
28
де Смет
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
28
де Смет
7
Ричардсон
14
Диаките
14
Диаките
7
Ричардсон
9
Дарами
67
Диахон
67
Диахон
9
Дарами
25
Фоке
30
Хадра
30
Хадра
25
Фоке
18
Солер
21
Эрнандес
21
Эрнандес
18
Солер
7
Кан Ин
27
Ндур
27
Ндур
7
Кан Ин
9
Рамуш
17
Витинья
17
Витинья
9
Рамуш
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Этан Мбаппе
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реймс - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Огюст Делоне
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