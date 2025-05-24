24.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
Франция. Кубок, Финал
3 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
4-2-3-1
23
Диуф
32
Секине
2
Окуму
4
Кипр
18
Акьем
6
Атангана
24
Гбане
10
Ито
72
Коне
11
Накамура
9
Джордан
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
51
Пачо
4
Бералдо
4
Бералдо
51
Пачо
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
14
Дуэ
14
Дуэ
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
Дуэ
2
Окуму
20
Москардо
20
Москардо
2
Окуму
10
Ито
87
87
10
Ито
11
Накамура
67
Диахон
67
Диахон
11
Накамура
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
9
Джордан
14
Диаките
14
Диаките
9
Джордан
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча ПСЖ - Реймс
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
2
Офсайды
4
4
Количество передач
809
247
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реймса», финал Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Реймс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»