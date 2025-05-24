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  • «ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 20:50
ПСЖ
24.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
3 : 0
Завершен
Реймс
16' Б. Барколя 19' Б. Барколя 43' А. Хакими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
23
Йехван Диуф
(К) ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
24
Мори Гбане
ОП
72
Амаду Коне
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
87
Ange Tia
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
4-2-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
10
Дембеле
29
Барколя
4-2-3-1
23
Диуф
32
Секине
2
Окуму
4
Кипр
18
Акьем
6
Атангана
24
Гбане
10
Ито
72
Коне
11
Накамура
9
Джордан
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
51
Пачо
4
Бералдо
4
Бералдо
51
Пачо
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
14
Дуэ
14
Дуэ
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
Дуэ
2
Окуму
20
Москардо
20
Москардо
2
Окуму
10
Ито
87
87
10
Ито
11
Накамура
67
Диахон
67
Диахон
11
Накамура
72
Коне
30
Финн
30
Финн
72
Коне
9
Джордан
14
Диаките
14
Диаките
9
Джордан
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча ПСЖ - Реймс
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
2
Офсайды
4
4
Количество передач
809
247
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Реймса», финал Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Реймс»

«ПСЖ» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Реймс ПСЖ
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