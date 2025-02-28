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  • «Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 21:35
Монако
28.02.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Реймс
34' М. Бирет 39' М. Бирет 51' М. Бирет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
10
Тедди Теума
(К) ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
72
Амаду Коне
АП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Майецки
12
Энрике
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
73
Мусрати
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
4-2-1-2-1
23
Диуф
32
Секине
2
Окуму
31
18
Акьем
24
Гбане
6
Атангана
10
Теума
10
Ито
11
Накамура
30
Финн
73
Мусрати
8
Камара
8
Камара
73
Мусрати
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
22
Миша
22
Миша
14
Бирет
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
10
Ито
67
Диахон
67
Диахон
10
Ито
31
14
Диаките
14
Диаките
31
Остались в запасе
Монако
Реймс
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
72
Амаду Коне
АП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
72
Амаду Коне
АП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Монако - Реймс
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
7
Офсайды
1
2
Количество передач
576
444
Сейвы
5
6
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.99
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«ПСЖ»

«Монако» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Реймс Монако
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