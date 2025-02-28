28.02.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-2-2
99
Майецки
12
Энрике
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
73
Мусрати
18
Минамино
11
Аклиуш
36
Эмболо
14
Бирет
4-2-1-2-1
23
Диуф
32
Секине
2
Окуму
31
18
Акьем
24
Гбане
6
Атангана
10
Теума
10
Ито
11
Накамура
30
Финн
73
Мусрати
8
Камара
8
Камара
73
Мусрати
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
14
Бирет
22
Миша
22
Миша
14
Бирет
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
10
Ито
67
Диахон
67
Диахон
10
Ито
31
14
Диаките
14
Диаките
31
Остались в запасе
Монако
Реймс
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
72
Амаду Коне
АП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Абдул Коне
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
72
Амаду Коне
АП
85
Hafiz Umar Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Монако - Реймс
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
7
Офсайды
1
2
Количество передач
576
444
Сейвы
5
6
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.99
0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «ПСЖ», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»