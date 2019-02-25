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21.04.2017 12:05Забить на «Энфилде» однажды – приятное воспоминание, трижды – героизм, а четырежды – настоящее чудо. Его сотворил наш русский игрок ровно восемь лет назад. «Бомбардир» – о предыстории покера Аршавина и реакции на чудеса.15
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05.03.2017 14:00Мы восхищаемся современной АПЛ, но скучаем по старой. В том числе по ее футболкам – Sharp от «Манчестер Юнайтед», Carlsberg от «Ливерпуля» и другим. «Бомбардир» составляет ностальгическую подборку с великими формами прошлого.5
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20.01.2017 09:55Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаютсяНижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.2
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17.11.2016 17:00В мире современных футбольных стадионов становится сложнее представить себе трибуну для гостей, которая выглядит, как клетка или загон для скота. И все же таких мест, судя по фотогалерее «Бомбардира», все еще хватает.13
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11.04.2016 14:07«Лестер» официально попал в Лигу чемпионов – вот и радость для тех, кому надоел стандартный набор команд от Англии. «Бомбардир» вспоминает, как «Блэкберн», «Эвертон» и еще несколько клубов из АПЛ пробовали свои силы в ЛЧ наряду с грандами.5
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20.09.2015 10:10Многие киноманы любят экшн фильмы за быстрые события. Все это, оказывается, можно найти и в футболе. «Бомбардир» предлагает подборку быстрых и неожиданных ситуаций на футбольном поле, исполнители которых однозначно достойны кинонаград.4