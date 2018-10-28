Спектакль в Англии: три травмы за матч и полузащитник в воротах

Даже так «Блэкберн» не проиграл.

«Вест Бромвич» принимал «Блэкберн» (1:1) в матче, где вообще не должен был терять очки. По ударам «Вест Бромвич» превзошел соперника в два раза (19-9), доминировал всю встречу и заканчивал матч в большинстве. Из-за травм «Блэкберн» сначала потерял Малгрю и Родуэлла, а потом случилось ужасное: повреждение получил основной голкипер Рая, но замен больше не оставалось. В ворота встал полузащитник Смолвуд, а «Блэкберн» перешел на схему 5-5-0. Команда удержала результативную ничью и заработала героическое очко.

В последние минуты игроки «Блэкберна» отбивались на линии половиной команды.

Сам Смолвуд хорошо играл на выходах:

Вот так Раю уносили с поля.

twit text — Blackburn Rovers (@Rovers) 27 октября 2018 г.

«Блэкберн» уже сравнил Смолвуда с топовыми вратарями Европы.

twit text — Blackburn Rovers (@Rovers) 28 октября 2018 г.

Смолвуд: «Через пару недель будет еще один международный перерыв, поэтому буду следить за английской заявкой».