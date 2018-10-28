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    • Спектакль в Англии: три травмы за матч и полузащитник в воротах

    Спектакль в Англии: три травмы за матч и полузащитник в воротах


    4.8
    Голосов: 5
    28.10.2018 13:25
    Даже так «Блэкберн» не проиграл.

    «Вест Бромвич» принимал «Блэкберн» (1:1) в матче, где вообще не должен был терять очки. По ударам «Вест Бромвич» превзошел соперника в два раза (19-9), доминировал всю встречу и заканчивал матч в большинстве. Из-за травм «Блэкберн» сначала потерял Малгрю и Родуэлла, а потом случилось ужасное: повреждение получил основной голкипер Рая, но замен больше не оставалось. В ворота встал полузащитник Смолвуд, а «Блэкберн» перешел на схему 5-5-0. Команда удержала результативную ничью и заработала героическое очко.

    В последние минуты игроки «Блэкберна» отбивались на линии половиной команды.

    Сам Смолвуд хорошо играл на выходах:

    Вот так Раю уносили с поля.

    «Блэкберн» уже сравнил Смолвуда с топовыми вратарями Европы.

    Смолвуд: «Через пару недель будет еще один международный перерыв, поэтому буду следить за английской заявкой».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Блэкберн»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 октября 2018, 15:04

      в перед ногами как покойника

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan > giluxa1963 28 октября 2018, 21:52

      Это все суеверия. Причем, у них оно не в ходу.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > tilvan 29 октября 2018, 11:32

      ну да и корыто у них в виде гроба

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