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    Как выглядят самые кошмарные гостевые трибуны на мировых стадионах


    3
    Голосов: 7
    17.11.2016 17:00
    В мире современных футбольных стадионов становится сложнее представить себе трибуну для гостей, которая выглядит, как клетка или загон для скота. И все же таких мест, судя по фотогалерее «Бомбардира», все еще хватает.

    «Великолепный» обзор с некоторых мест у бразильского стадиона «Атлетико Паранаэнсе». Впрочем, говорят, что это даже не гостевые, а домашние места.

    Даже в Англии встречается такая жуть. Это «Лофтус Роуд» – домашняя арена «КПР»

    У «Блэкберна» на «Эвуд Парке» ненамного лучше

    «Гриффин Парк» у «Брентфорда». На это вообще без слез не взглянешь.

    На старом стадионе греческого АЕКа было вот так:

    Это тоже домашняя фанатская трибуна в Болгарии у пловдивского «Ботева» на его тренировочном поле, где пришлось сыграть несколько матчей.

    Так обстоят дела в Разграде на стадионе «Лудогорца», играющего в Лиге чемпионов.

    Еще ближе к топам. Неаполь, Италия

    И еще из Италии. Город Салернитана

    Фотография из хорватской Риеки

    В немецком Алене было так:

    А теперь обзор польских красот. Что за «арена» в Польше – не сообщается, но выездным особо не позавидуешь.

    Те же проблемы.

    И снова Польша. Но тут хотя бы есть крыша!

    Польский Пяст. Условия шикарными не назовешь.

    В Катовице обновили гостевую трибуну. Вот что вышло:

    Так обстоят дела в польском Свебодизне

    А это польский Островец. Подымим?

    Оригинальная конструкция в Седльце

    В польском Прушкуве это уже походит на передвижной цирк.

    Еще несколько польских трибун

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ultras-tifo.net
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 6 марта 2017, 11:48

      Польша рулит)))

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 января 2017, 02:39

      Поляки насмешили конечно )))))

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 ноября 2016, 10:20

      Прикольно в Польше на выезды приезжать)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 17 ноября 2016, 23:45

      В Польше жесть..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 ноября 2016, 20:59

      Не повезло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 ноября 2016, 20:18

      Смеялся в голос))

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 17 ноября 2016, 18:40

      вести себя надо как люди...а не как звери...и не будет клеток, живых стен с дубинками и прочих сдерживающих элементов!!!
      .....животные б...ть!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > gosproektikabinet 18 ноября 2016, 09:34

      я ни кого не защищаю....есть болельщики, а есть животные за рамки выходящие!!!!

      1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 17 ноября 2016, 18:27

      Эх Польша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 ноября 2016, 17:47

      В Польше вообще ужас

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 17 ноября 2016, 17:22

      Живут же люди...)

      2
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