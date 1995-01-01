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10:40
«Спартак» может заплатить 8 миллионов за защитника сборной Сербии
10:36
Андрей Мостовой допустил уход из «Зенита»
09:49
Фото
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото из бассейна
3
00:32
ЦСКА ответил на троллинг «Зенита» отсылкой на оскорбительную для петербуржцев кричалку
5
00:15
Петржела назвал «катастрофой» игру «Зенита» против ЦСКА
5
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Все новости
10:45
Аршавин высказался об ударе Ренана паненкой
10:25
Блоги
Жена футболиста, разочаровавшего этим летом всех болельщиков ЦСКА
10:00
«Зенит» стал самым титулованным клубом России, «Спартак» купит защитника «Сассуоло» и другие новости
09:30
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Российский футбол возвращается! Встречайте новый сезон с бонусом в 17000 рублей!
15 июля
23:55
Фото
Глушаков впервые победил в пляжном футболе
23:43
Малком отреагировал на интерес «Аль-Хиляля»
23:34
Шнуров: «Победы «Зенита» – это все равно что прийти в клуб и все телки – твои»
4
23:20
Фото
«Зенит» тонко потроллил ЦСКА после матча за Суперкубок
2
23:14
Видео
Семак: «Вендел хочет уйти из «Зенита»
23:06
Видео
Фанаты «Зенита» и ЦСКА скандировали на Суперкубке «Слава России!»
2
23:00
«Редкостная тоска»: Губерниев – о матче за Суперкубок
1
22:48
Фото
Фанаты «Зенита» посвятили перфоманс погибшим на СВО товарищам – болельщики ЦСКА аплодировали
13
22:40
Карраскаль хотел сменить ЦСКА на «Спартак»
1
22:33
Ренан прокомментировал свою паненку на решающем пенальти против ЦСКА
2
22:25
Семак отреагировал на уход Клаудиньо в раздевалку после замены
2
22:19
Первая лига. 40-летний Лебеденко помог «Торпедо» обыграть «Динамо» Мх в дебютном матче Бердыева (2:0)
22:12
Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства
13
22:03
Малком назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
1
21:35
Фото
«Интер Майами» сообщил о переходе Месси
1
21:26
Малком недоволен собой в матче с ЦСКА
2
21:09
«Зенит» взял Суперкубок, ни разу не пробив в створ с игры
4
20:56
Семак: «Зенит» вписывает себя в историю, а мое имя будет черно-белыми буквами»
1
20:48
Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом»
4
20:44
Акинфеев впервые за 20 лет проиграл серию пенальти за ЦСКА
4
20:36
«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»
24
20:24
«Радовались, будто Лигу чемпионов выиграли»: Мостовой – о победе «Зенита» в Суперкубке
21
20:18
Семак – после победы в Суперкубке: «ЦСКА создал больше моментов»
2
20:13
Кержаков прокомментировал выигранную серию пенальти против ЦСКА
5
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Рубин
Тренер
Гекдениз Карадениз
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7 июля
12:57
Карадениз стал главным тренером «Рубина-2»
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