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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Рубин-2
Новости
€ 50 тыс
Рубин-2 - новости команды
Казань
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Рубин
Сайт:
http://rubin-kazan.ru/pages/club/rubin_2_visit_card.html
Тренер:
Андрей Федоров
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Фото
«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Фото
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
9 июля
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
Фото
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Причины увольнения Карадениза из «Рубина»
21 января
Фото
Карадениз покинул систему «Рубина»
21 января
2
У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову
2025.12.13 13:29
9
Дзюба повторил достижение Лоськова
2025.11.24 13:45
«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.31 08:42
Прогноз на точный счeт матча «Рубин-2» – «Амкар»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 08:43
Прогноз на точный счeт матча «Урал-2» – «Рубин-2»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:32
Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Уралец-ТС»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:40
Прогноз на точный счeт матча «Рубин-2» – «Акрон-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:31
Прогноз на точный счeт матча «Носта» – «Рубин-2»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:10
Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Химик»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 12:14
Карадениз заявил о слабости современных российских игроков
2024.10.11 17:33
Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов
2024.10.11 13:18
«Рубин-2» – «Уралец-ТС»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:47
«Рубин-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:55
Фото
«Рубин» внес в заявку второй команды сына Рыжикова
2024.04.08 14:28
Карадениз стал главным тренером «Рубина-2»
2023.07.07 12:57
1
Главные новости
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
7
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
3
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
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