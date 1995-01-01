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    Рубин-2 - Новости

    Город Казань
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 4
    Сайт rubin-kazan.ru/pages/club/rubin_2_visit_card.html
    Стадион Рубин
    Тренер Гекдениз Карадениз
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