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Прогноз на точный счёт матча «Рубин-2» – «Акрон-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:13
Рубин-2 - Акрон-2
25 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
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7.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Рубин-2»
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Матч 7 тура Второй лиги Б между «Рубином-2» и «Акроном-2» обещает быть результативным. Оба коллектива демонстрируют атакующий футбол, но заметно различаются по стабильности и качеству обороны. Казанцы на подъeме, а тольяттинцы продолжают искать баланс между атакой и защитой.

«Рубин-2»

Молодeжная команда казанского клуба находится в хорошей форме и после 6 туров уверенно идeт в верхней части таблицы. 11 очков, 10 забитых голов и серия из четырeх матчей без поражений подчeркивают атакующую мощь «Рубина-2». Команда стабильно забивает, в среднем 2 мяча за игру в последних пяти встречах, что делает еe одной из самых результативных в группе.

Однако оборона остаeтся слабым звеном – 8 пропущенных мячей за 5 матчей (1.6 в среднем). Тем не менее, против соперников уровня «Акрона-2» команда действует уверенно, особенно на домашнем поле. Казанцы выиграли у «Носты» (4:1), удержали ничьи с «Химиком» и «Крыльями-2», а также выиграли у «Сокола Казань» всухую.

«Акрон-2»

Филиал клуба из Тольятти набрал только 4 очка после 6 туров. Команда выглядит неоднозначно: с одной стороны, забивает в каждом из последних 5 матчей (всего 12 голов), с другой – имеет нестабильную оборону. 10 пропущенных мячей (в среднем 2 за игру) при неуверенной игре в гостях – тревожный сигнал.

«Акрон-2» проигрывает в 4 последних выездных матчах турнира. Даже несмотря на яркую победу над «ФК Челябинск-2» со счeтом 6:0, остальные матчи показали, что команда уязвима против более организованных и сбалансированных соперников.

Факты о командах

«Рубин-2»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за матч
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Побеждает в 4 последних матчах против «Акрона-2»
  • Не пропускает от «Акрона-2» в 4 матчах подряд

«Акрон-2»

  • Проигрывает в 4 последних матчах на выезде
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Уязвим в обороне против топ-5 команд

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
0
1.75
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Акрон-2
0 : 2
12.10.2024
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
2 : 0
06.07.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Рубин-2
1 : 0
05.11.2023
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Акрон-2
0 : 2
09.09.2023
Рубин-2

Прогноз на матч «Рубин-2» – «Акрон-2»

Форма и качество игры «Рубина-2» в атаке делают их фаворитом матча. Команда стабильно забивает дома, а «Акрон-2» слишком нестабилен, особенно на выезде. Однако нельзя недооценивать атакующий потенциал гостей – при слабой защите хозяев они вполне могут отличиться. Ожидается результативный матч с перевесом казанцев.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Рубин-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Рубин-2» – коэффициент 7.50
  • Победа «Рубин-2» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

7.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Рубин-2»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Акрон-2 Рубин-2
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