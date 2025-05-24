Матч 7 тура Второй лиги Б между «Рубином-2» и «Акроном-2» обещает быть результативным. Оба коллектива демонстрируют атакующий футбол, но заметно различаются по стабильности и качеству обороны. Казанцы на подъeме, а тольяттинцы продолжают искать баланс между атакой и защитой.

«Рубин-2»

Молодeжная команда казанского клуба находится в хорошей форме и после 6 туров уверенно идeт в верхней части таблицы. 11 очков, 10 забитых голов и серия из четырeх матчей без поражений подчeркивают атакующую мощь «Рубина-2». Команда стабильно забивает, в среднем 2 мяча за игру в последних пяти встречах, что делает еe одной из самых результативных в группе.

Однако оборона остаeтся слабым звеном – 8 пропущенных мячей за 5 матчей (1.6 в среднем). Тем не менее, против соперников уровня «Акрона-2» команда действует уверенно, особенно на домашнем поле. Казанцы выиграли у «Носты» (4:1), удержали ничьи с «Химиком» и «Крыльями-2», а также выиграли у «Сокола Казань» всухую.

«Акрон-2»

Филиал клуба из Тольятти набрал только 4 очка после 6 туров. Команда выглядит неоднозначно: с одной стороны, забивает в каждом из последних 5 матчей (всего 12 голов), с другой – имеет нестабильную оборону. 10 пропущенных мячей (в среднем 2 за игру) при неуверенной игре в гостях – тревожный сигнал.

«Акрон-2» проигрывает в 4 последних выездных матчах турнира. Даже несмотря на яркую победу над «ФК Челябинск-2» со счeтом 6:0, остальные матчи показали, что команда уязвима против более организованных и сбалансированных соперников.

Факты о командах

«Рубин-2»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за матч

Пропускает в 3 последних матчах

Побеждает в 4 последних матчах против «Акрона-2»

Не пропускает от «Акрона-2» в 4 матчах подряд

«Акрон-2»

Проигрывает в 4 последних матчах на выезде

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

Забивает в 5 матчах подряд

Уязвим в обороне против топ-5 команд

Личные встречи 100% (4) 0% (0) 0% (0) 7 Забитых мячей 0 1.75 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур Акрон-2 0 : 2 Рубин-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур Рубин-2 2 : 0 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур Рубин-2 1 : 0 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Акрон-2 0 : 2 Рубин-2

Прогноз на матч «Рубин-2» – «Акрон-2»

Форма и качество игры «Рубина-2» в атаке делают их фаворитом матча. Команда стабильно забивает дома, а «Акрон-2» слишком нестабилен, особенно на выезде. Однако нельзя недооценивать атакующий потенциал гостей – при слабой защите хозяев они вполне могут отличиться. Ожидается результативный матч с перевесом казанцев.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Рубин-2».

Рекомендованные ставки: