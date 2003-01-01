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    Рубин-2 - результаты

    Город Казань
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт rubin-kazan.ru/pages/club/rubin_2_visit_card.html
    Стадион Рубин
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
    27 тур
    		5 июня, пятница 17:00 Рубин-2 2:1 КАМАЗ
    26 тур
    		30 мая, суббота 13:30 Челябинск 2:1 Рубин-2
    25 тур
    		24 мая, воскресенье 17:00 Рубин-2 1:1 Волга
    24 тур
    		18 мая, понедельник 19:00 Сызрань-2003 0:0 Рубин-2
    23 тур
    		12 мая, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 1:1 Рубин-2
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
    22 тур
    		6 мая, среда 17:00 Рубин-2 2:0 Сызрань-2003
    21 тур
    		30 апреля, четверг 18:00 Волга 0:0 Рубин-2
    20 тур
    		24 апреля, пятница 14:00 Рубин-2 1:0 Нефтехимик
    19 тур
    		18 апреля, суббота 17:00 Спартак 0:5 Рубин-2
    18 тур
    		28 октября, вторник 14:00 Рубин-2 0:1 Челябинск
    17 тур
    		22 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Рубин-2
    15 тур
    		10 октября, пятница 16:00 Рубин-2 1:3 КАМАЗ
    14 тур
    		4 октября, суббота 16:00 Носта 0:2 Рубин-2
    13 тур
    		27 сентября, суббота 19:00 Рубин-2 5:0 Динамо
    12 тур
    		23 сентября, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:4 Рубин-2
    11 тур
    		17 сентября, среда 16:00 Рубин-2 1:2 Волга
    10 тур
    		12 сентября, пятница 17:00 Нефтехимик 0:2 Рубин-2
    9 тур
    		7 сентября, воскресенье 18:00 Рубин-2 4:2 Спартак
    8 тур
    		2 сентября, вторник 16:30 Челябинск 1:0 Рубин-2
    7 тур
    		27 августа, среда 18:00 Рубин-2 2:2 Лада-Тольятти
    5 тур
    		15 августа, пятница 18:00 КАМАЗ 0:0 Рубин-2
    4 тур
    		7 августа, четверг 18:00 Рубин-2 2:0 Носта
    3 тур
    		1 августа, пятница 18:00 Динамо 1:1 Рубин-2
    2 тур
    		24 июля, четверг 18:00 Рубин-2 0:2 Зенит-Ижевск
    1 тур
    		18 июля, пятница 19:00 Сызрань-2003 5:0 Рубин-2
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