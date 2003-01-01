Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
|27 тур
|5 июня, пятница
|17:00
|Рубин-2
|2:1
|КАМАЗ
|26 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Челябинск
|2:1
|Рубин-2
|25 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Рубин-2
|1:1
|Волга
|24 тур
|18 мая, понедельник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Рубин-2
|23 тур
|12 мая, вторник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Рубин-2
|22 тур
|6 мая, среда
|17:00
|Рубин-2
|2:0
|Сызрань-2003
|21 тур
|30 апреля, четверг
|18:00
|Волга
|0:0
|Рубин-2
|20 тур
|24 апреля, пятница
|14:00
|Рубин-2
|1:0
|Нефтехимик
|19 тур
|18 апреля, суббота
|17:00
|Спартак
|0:5
|Рубин-2
|18 тур
|28 октября, вторник
|14:00
|Рубин-2
|0:1
|Челябинск
|17 тур
|22 октября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Рубин-2
|15 тур
|10 октября, пятница
|16:00
|Рубин-2
|1:3
|КАМАЗ
|14 тур
|4 октября, суббота
|16:00
|Носта
|0:2
|Рубин-2
|13 тур
|27 сентября, суббота
|19:00
|Рубин-2
|5:0
|Динамо
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Рубин-2
|11 тур
|17 сентября, среда
|16:00
|Рубин-2
|1:2
|Волга
|10 тур
|12 сентября, пятница
|17:00
|Нефтехимик
|0:2
|Рубин-2
|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:00
|Рубин-2
|4:2
|Спартак
|8 тур
|2 сентября, вторник
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Рубин-2
|7 тур
|27 августа, среда
|18:00
|Рубин-2
|2:2
|Лада-Тольятти
|5 тур
|15 августа, пятница
|18:00
|КАМАЗ
|0:0
|Рубин-2
|4 тур
|7 августа, четверг
|18:00
|Рубин-2
|2:0
|Носта
|3 тур
|1 августа, пятница
|18:00
|Динамо
|1:1
|Рубин-2
|2 тур
|24 июля, четверг
|18:00
|Рубин-2
|0:2
|Зенит-Ижевск
|1 тур
|18 июля, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|5:0
|Рубин-2