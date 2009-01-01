Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2023 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009