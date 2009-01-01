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Вторая Лига Б группа 4
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Рубин-2
Результаты
€ 50 тыс
Рубин-2 - результаты матчей
Казань
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Рубин
Сайт:
http://rubin-kazan.ru/pages/club/rubin_2_visit_card.html
Тренер:
Андрей Федоров
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Таблица
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2023
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009
01.11 | 17:00
Рубин-2
5 : 0
Урал-2
24.10 | 13:00
Ижевск
1 : 1
Рубин-2
19.10 | 15:00
Рубин-2
1 : 2
Оренбург-2
11.10 | 14:00
Носта
2 : 1
Рубин-2
04.10 | 16:00
Рубин-2
1 : 0
Челябинск-2
27.09 | 17:00
Рубин-2
2 : 1
Ижевск
20.09 | 16:00
Оренбург-2
3 : 3
Рубин-2
13.09 | 16:00
Рубин-2
2 : 0
Носта
06.09 | 14:00
Челябинск-2
1 : 0
Рубин-2
30.08 | 11:00
Урал-2
2 : 3
Рубин-2
23.08 | 16:00
Рубин-2
1 : 2
Урал-2
16.08 | 15:00
Челябинск-2
3 : 2
Рубин-2
09.08 | 16:00
Рубин-2
1 : 3
Химик
02.08 | 16:00
Ижевск
2 : 2
Рубин-2
26.07 | 16:00
Рубин-2
1 : 2
КДВ
12.07 | 16:00
Оренбург-2
0 : 0
Рубин-2
05.07 | 18:00
Рубин-2
2 : 2
Крылья Советов-2
01.07 | 16:00
Рубин-2
3 : 0
Носта
28.06 | 13:00
Динамо Брл
2 : 0
Рубин-2
21.06 | 16:00
Рубин-2
1 : 0
Акрон-2
14.06 | 15:00
Победа
6 : 0
Рубин-2
07.06 | 16:00
Рубин-2
1 : 2
Челябинск-2
30.05 | 15:00
Химик
1 : 1
Рубин-2
24.05 | 17:00
Рубин-2
2 : 2
Ижевск
17.05 | 14:00
КДВ
1 : 0
Рубин-2
10.05 | 16:00
Рубин-2
3 : 0
Оренбург-2
03.05 | 13:00
Крылья Советов-2
0 : 1
Рубин-2
29.04 | 14:00
Носта
2 : 2
Рубин-2
26.04 | 16:00
Рубин-2
1 : 1
Динамо Брл
19.04 | 13:00
Акрон-2
1 : 0
Рубин-2
12.04 | 16:00
Рубин-2
0 : 2
Победа
07.04 | 11:00
Урал-2
1 : 1
Рубин-2
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