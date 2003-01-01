Турниры:

Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009