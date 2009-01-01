Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
7
8
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
26
2
4
80
25
55
80
32
22
2
8
53
36
17
68
32
16
3
13
71
48
23
51
32
15
5
12
62
60
2
50
32
11
11
10
51
48
3
44
32
11
7
14
43
64
-21
40
32
10
9
13
44
45
-1
39
32
9
10
13
44
47
-3
37
32
10
7
15
34
60
-26
37
32
9
9
14
37
42
-5
36
32
7
9
16
44
63
-19
30
32
6
6
20
25
50
-25
24
Команда
2
3
5
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
13
1
2
45
13
32
40
16
12
1
3
49
17
32
37
16
12
1
3
29
14
15
37
16
8
6
2
34
18
16
30
16
8
2
6
38
25
13
26
16
7
4
5
24
18
6
25
16
7
3
6
27
19
8
24
16
7
3
6
24
19
5
24
16
6
5
5
20
18
2
23
16
5
5
6
23
25
-2
20
16
5
4
7
17
21
-4
19
16
3
5
8
23
28
-5
14
Команда
2
3
5
6
7
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
13
1
2
35
12
23
40
16
10
1
5
24
22
2
31
16
7
3
6
24
35
-11
24
16
6
2
8
20
39
-19
20
16
4
4
8
21
35
-14
16
16
4
2
10
22
31
-9
14
16
3
5
8
20
27
-7
14
16
3
5
8
17
30
-13
14
16
4
2
10
14
42
-28
14
16
2
7
7
17
28
-11
13
16
2
6
8
13
23
-10
12
16
1
2
13
8
29
-21
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире