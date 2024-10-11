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    • Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов

    Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов

    Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз сказал, что в сборные России и Турции чаще берут игроков популярных команд.

    – Почему в сборной Турции было разделение – и вас, трабзонских, ценили куда меньше, чем стамбульцев?

    – Старый вопрос, не ты первый это заметил. Но в России разве иначе? Есть московские клубы, «Зенит» – и есть остальные, да вот, например, «Рубин». Это не всегда справедливо, но авторитет или трофеи в этом плане решают. И в медиа таким футболистам дают место, и в сборной – хочешь ты этого или нет. Ну вот есть, по сути, одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца.

    • Сейчас Карадениз возглавляет «Рубин-2».
    • За сборную Турции он провел 50 матчей, забил 6 голов. В ее составе выиграл бронзу на Евро-2008 и Кубке конфедераций-2003.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1728642015
    Карадениз прав.
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