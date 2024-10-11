Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов

Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз сказал, что в сборные России и Турции чаще берут игроков популярных команд.

– Почему в сборной Турции было разделение – и вас, трабзонских, ценили куда меньше, чем стамбульцев?

– Старый вопрос, не ты первый это заметил. Но в России разве иначе? Есть московские клубы, «Зенит» – и есть остальные, да вот, например, «Рубин». Это не всегда справедливо, но авторитет или трофеи в этом плане решают. И в медиа таким футболистам дают место, и в сборной – хочешь ты этого или нет. Ну вот есть, по сути, одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца.