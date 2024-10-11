Карадениз заявил о слабости современных российских игроков

Главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз высказался о менталитете современных российских игроков.

– Уровень лиг 15 лет назад и сейчас несопоставим?

– Безусловно. Это нормально, когда твои клубы и сборные под санкциями, не играют в международных турнирах, когда к тебе в лигу не едут качественные легионеры. Но надо не сидеть на месте, а играть в хороший футбол и делать его интересным. А еще думать о молодежи. Руководство «Рубина» это делает – пытается развивать академию. Именно под эти планы меня и позвали – посмотрим, как пойдет.

– Как вам Вторая лига?

– Качество игроков оставляет желать лучшего. «Рубин-2» и другие «двойки» пытаются играть в комбинационный футбол и развивать молодежь. А вот остальные команды заточены на результат. Красиво ли играют, растят ли своих – им неважно. С другой стороны, в поединках со старшими наши юноши растут. Еще из минусов – плохие поля. Это влияет на то, что игроки на них показывают.

– А как вам сами эти игроки? Говорят, нынешнее поколение слабое ментально.

– Во многом соглашусь. Критику зачастую вообще не переносят. Хотя и безнадежной молодежь не назову. И уж я стараюсь прививать им дух победителей. В чем был плюс нашего времени? Перед молодыми были примеры талантливых легионеров. А кто сейчас будет показывать пример? Да и чем ее мотивировать, когда на горизонте нет еврокубков, турниров сборных?