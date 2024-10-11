Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Карадениз заявил о слабости современных российских игроков

    Карадениз заявил о слабости современных российских игроков

    Главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз высказался о менталитете современных российских игроков.

    – Уровень лиг 15 лет назад и сейчас несопоставим?

    – Безусловно. Это нормально, когда твои клубы и сборные под санкциями, не играют в международных турнирах, когда к тебе в лигу не едут качественные легионеры. Но надо не сидеть на месте, а играть в хороший футбол и делать его интересным. А еще думать о молодежи. Руководство «Рубина» это делает – пытается развивать академию. Именно под эти планы меня и позвали – посмотрим, как пойдет.

    – Как вам Вторая лига?

    – Качество игроков оставляет желать лучшего. «Рубин-2» и другие «двойки» пытаются играть в комбинационный футбол и развивать молодежь. А вот остальные команды заточены на результат. Красиво ли играют, растят ли своих – им неважно. С другой стороны, в поединках со старшими наши юноши растут. Еще из минусов – плохие поля. Это влияет на то, что игроки на них показывают.

    – А как вам сами эти игроки? Говорят, нынешнее поколение слабое ментально.

    – Во многом соглашусь. Критику зачастую вообще не переносят. Хотя и безнадежной молодежь не назову. И уж я стараюсь прививать им дух победителей. В чем был плюс нашего времени? Перед молодыми были примеры талантливых легионеров. А кто сейчас будет показывать пример? Да и чем ее мотивировать, когда на горизонте нет еврокубков, турниров сборных?

    • «Рубин-2» идет в своей группе Второй лиги на 4-м месте.
    • Карадениз дважды брал с «Рубином» РПЛ.
    • Сейчас казанцы идут в РПЛ 7-ми.

    Новости по теме
    Карадениз считает, что в сборную России при прочих равных берут игроков популярных клубов 1
    Карадениз назвал лучших турецких футболистов
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728657872
    Так они же с детства горшечного бубнят :Не имеете право! Не признавая права других жить без их нелицеприятных поступков! Какая критика...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 