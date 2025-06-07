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Прогноз на точный счёт матча «Урал-2» – «Рубин-2»: Вторая лига Б, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:35
Урал-2 - Рубин-2
08 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Рубина-2»
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8 июня на стадионе «Урал» в Екатеринбурге состоится матч 9-го тура Второй лиги Б, в котором сразятся «Урал-2» и «Рубин-2». Гости из Казани уверенно входят в тройку лидеров, демонстрируя результативный и организованный футбол, тогда как хозяева продолжают борьбу за первую победу в сезоне, оставаясь одним из аутсайдеров турнира.

«Урал-2»

Молодeжная команда из Екатеринбурга переживает затяжной игровой кризис – 14 матчей без побед в рамках Второй лиги. В текущем сезоне «Урал-2» набрал лишь 4 очка после 8 туров и занимает последнее, 14-е место. Несмотря на ничью 2:2 с «Ностой» в прошлом туре, проблемы в обороне никуда не делись: 9 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 1.8 за игру). Атака также оставляет желать лучшего – всего 4 забитых мяча за тот же период (0.8 в среднем), но команда начала регулярно поражать ворота соперников в последних трeх турах. Наличие ничьих (например, с «Крыльями Советов-2» и «Соколом Казань») говорит о потенциальной стойкости, но пока этого недостаточно для побед.

«Рубин-2»

Казанцы демонстрируют внушительную форму: 17 очков после 8 туров и второе место в таблице. Команда выиграла три последних матча с общим счeтом 12:2, включая уверенную победу 5:0 над «Акроном-2» и выездную викторию над «Ностой» 4:1. В атаке «Рубин-2» не знает промаха – 17 голов за 5 последних встреч (3.4 в среднем за игру). Оборона не столь надeжна, в среднем 1.4 пропущенных за матч, но на фоне мощной игры в нападении это не критично. Явным преимуществом казанцев также является стабильность и уверенность в реализации моментов.

Факты о командах:

«Урал-2»

  • Не выигрывает 14 матчей подряд
  • Пропускает в 3 последних турах
  • В среднем 1.8 пропущенных гола и 0.8 забитых за 5 последних матчей
  • Ничьи в 2 из 3 последних игр

«Рубин-2»

  • Побеждает в 3 последних турах
  • Забивает в 6 матчах подряд, 17 мячей за 5 последних игр
  • В среднем 3.4 гола за матч при 1.4 пропущенных
  • Сохраняет высокую результативность как дома, так и на выезде

Личные встречи
0% (0)
80% (4)
20% (1)
3
Забитых мячей
4
0.6
В среднем за матч
0.8
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
0 : 1
08.06.2025
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Рубин-2
1 : 1
05.10.2024
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
0 : 0
29.06.2024
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Урал-2
1 : 1
12.11.2023
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Рубин-2
1 : 1
16.07.2023
Урал-2

Прогноз на матч «Урал-2» – «Рубин-2»

Противостояние обещает быть односторонним: «Рубин-2» превосходит соперника по всем ключевым показателям – форме, атакующему потенциалу, стабильности и настрою на победу. «Урал-2», несмотря на некоторые проблески, по-прежнему не способен контролировать игру и слишком часто допускает ошибки в обороне. Ожидается, что гости активно начнут матч и постараются решить его исход уже в первом тайме. «Урал-2» может забить, но против такой результативной команды будет сложно избежать крупного поражения.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Рубина-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Рубина-2» – коэффициент 7.00
  • Победа «Рубина-2» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Рубина-2» больше 2.5 – коэффициент 2.00

7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Рубина-2»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Рубин-2 Урал-2
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