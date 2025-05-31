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Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Уралец-ТС»: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:04
Рубин-2 - Уралец-ТС
01 июн. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
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6.40
Точный счет 2:0 в пользу «Рубина-2»
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1 июня в Казани на стадионе «Центральный» пройдет матч 8 тура Второй лиги Б между «Рубином-2» и «Уральцем-ТС». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы и демонстрируют неплохие результаты, но именно хозяева выглядят ярче по атакующему потенциалу и стабильности. Этот матч может определить претендента на топ-3 по итогам первого круга.

«Рубин-2»

«Рубин-2» подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает уже пять туров подряд и демонстрирует результативный, сбалансированный футбол. За этот отрезок казанцы забили 15 голов – в среднем по 3 мяча за игру, что является одним из лучших показателей в лиге. Особенно стоит отметить последнюю победу со счетом 5:0 над «Акроном-2», где команда показала доминирующую игру.

В атаке блистают сразу несколько игроков, и благодаря коллективной игре у «Рубина-2» редко возникают проблемы с созданием моментов. Оборона, хотя и не безупречна, компенсирует огрехи надежностью в ключевые моменты. Также важно отметить, что команда неизменно забивает дома, где чувствует себя особенно уверенно.

«Уралец-ТС»

«Уралец-ТС» занимает 6 место и пока выглядит как крепкий середняк с тенденцией к борьбе за верхнюю часть таблицы. Однако результаты команды нестабильны: победа чередуется с ничьей или поражением. В последних пяти матчах команда набрала лишь одну победу и дважды сыграла вничью. Забито 6 мячей – в среднем 1.2 за игру, что приемлемо, но не впечатляюще.

Проблемы заметны в атаке против организованной обороны, как это было в последнем туре против «Носты» (0:1). Команда способна навязать борьбу, но в матчах с лидерами часто теряется в созидании. Главный плюс «Уральца» – сбалансированная защита, но она может не выдержать натиска казанцев, особенно на их поле.

Факты о командах:

«Рубин-2»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 3.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 1.20 гола за матч в защите (последние 5 игр)

«Уралец-ТС»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Проиграл два из трех последних матчей
  • Сложности в реализации против сильных оборон

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Рубин-2
2 : 1
21.09.2024
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Уралец-ТС
2 : 2
15.06.2024
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
1 : 0
22.10.2023
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27.08.2023
Рубин-2

Прогноз на матч «Рубин-2» – «Уралец-ТС»

Форма «Рубина-2» делает их очевидным фаворитом встречи. Высокая результативность, уверенность в домашних матчах и хороший тонус в атаке позволяют ожидать, что команда снова возьмет верх. «Уралец-ТС» может огрызнуться, но скорее всего, вновь столкнется с трудностями при переходе в атаку. Самым вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев в два мяча.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Рубина-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Рубина-2» – коэффициент 6.40
  • Победа «Рубина-2» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Рубина-2» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.40
Точный счет 2:0 в пользу «Рубина-2»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Уралец-ТС Рубин-2
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