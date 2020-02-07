-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.01.2017 00:50«Барселона» не побеждала на поле «Реал Сосьедада» без малого десяток лет. В кубковом матче справиться с неприятной тенденцией наконец-то удалось. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как чудесно преобразились каталонцы, которых повел за собой Неймар.3
-
-
18.12.2016 02:15Валерий Карпин стал экспертом «Матч ТВ», ненадолго забыв о тренерской карьере. Зато в Испании продолжают восхищаться именно его футбольными навыками, а родной для россиянина «Реал Сосьедад» рвется в Лигу чемпионов. «Бомбардир» показывает, что перед началом тура придумали в лиге, где прошли лучшие годы карьеры Карпина.5
-
-