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    Неймар преодолел проклятие стадиона, где «Барселона» не выигрывала 10 лет (ВИДЕО)


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    Голосов: 5
    20.01.2017 00:50
    «Барселона» не побеждала на поле «Реал Сосьедада» без малого десяток лет. В кубковом матче справиться с неприятной тенденцией наконец-то удалось. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как чудесно преобразились каталонцы, которых повел за собой Неймар.

    Последний раз на стадионе «Аноэта» «Барселона» выигрывала 5 мая 2007 года – это еще тогда, когда с передач Роналдиньо забивал Самюэль Это'О. После той виктории началась затяжная серия ничьих и поражений, и вот сегодня каталонцы наконец взяли вершину, которая так долго им не покорялась. Символично, что победный мяч забил Неймар: бразилец в этом сезоне отличился со знаком минус, когда на протяжении 11 поединков уходил с поля без гола. Видимо, именно по этой причине Месси любезно предоставил Неймару возможность пробить пару последних пенальти «Барсы» – включая и сегодняшний.

    Кстати, только Месси имеет больше забитых голов в Кубке Короля, чем Неймар, если считать с момента прихода бразильца в каталонский клуб. Лионель наколотил уже 17 мячей, а Неймар – 14. При этом бразильский нападающий реализовал для «Барселоны» уже 19 пенальти, что является лучшим показателем среди всех игроков Примеры с сезона 2013/14. Хотя о назначении одиннадцатиметрового в этом матче уже пошли споры. Возможно, Неймар симулировал:

    Вот так бразилец реализовал 11-метровый удар. Уверенно забивать он умеет:

    В итоге – 0:1, и «Барса» на 90% в полуфинале. Теперь «Сосьедаду» нужно совершать невозможное и побеждать на «Камп Ноу» с разницей в два мяча. Родной «Аноэта» с его проклятыми штангами и заколдованным газоном здесь уже не поможет. Команде все придется делать самой.

    В другом матче дня «Атлетико» разгромил «Эйбар» (3:0). В этой паре интрига не выживет уже точно.

    «Валенсия» арендовала Дзадзу. «Депортиво» заменил Бабела двумя известными игроками. Таблица зимних трансферов Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер «Барселоны»
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 12 марта 2017, 00:15

      Круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 20 января 2017, 07:28

      шаман

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 20 января 2017, 02:18

      Благородство всегда в цене...

      0
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