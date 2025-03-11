Экс-судья ФИФА назвал сложности в оценке эпизода с удалением Якимова

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался об удалении полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

– На самом деле, очень сложный момент. И я прекрасно понимаю людей, которые считают, что это желтая карточка. И понимаю тех, кто согласен с удалением.

Ключевое здесь – что Лусиано был на скорости. Он может догнать мяч, сместиться в центр и следующим касанием пробить.

Да, людей смущает наличие защитника в центре поля. Но в момент фола Альшин стоит. Он в статике. Человек, который бежит, всегда будет быстрее того, кто в статике. Поэтому судейская бригада рассудила, что это было лишение явной возможности забить гол.

– А расстояние до ворот?

– Это один из факторов. Теоретически лишение явной возможности может быть на чужой половине поля. Не все футбольные люди готовы согласиться с красной карточкой. Я бы даже сказал, что многие категорически не согласны. Это не стопроцентный момент. Для меня это больше красная, чем желтая.

– ЭСК РФС подтвердит это решение?

– Без сомнения.