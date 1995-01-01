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    Как же хорош Эдегор: красиво ассистирует, классно забивает, тащит «Сосьедад» в зону ЛЧ


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    Сегодня, 15:00
    Что с ним сделал Слуцкий? Раскрепостил.

    Мартин Эдегор уже в 16 лет заиграл за сборную Норвегии и побил несколько рекордов в местном чемпионате. В Европе гадали, какой топ-клуб заберет талантливого парня. Лучше всех подсуетился «Реал», где норвежец стал самым молодым дебютантом лиги, но дальше застопорилось: то «Кастилья», то аренды.

    Если за полтора сезона в «Херенвене» он набрал всего семь очков по системе «гол плюс пас», то за один в «Витессе» – сразу 22, забив девять голов, отдав 13 ассистов. Леонид Слуцкий объяснил это психологической работой.

    «Его отдают в аренды. Все начинают ругать его, а он парень умный, серьезный. И ты видишь, что человек просто устал оправдывать завышенные ожидания. Он пришел к нам, и я сказал ему: «Ты не звезда. Для меня ты обычный игрок. Равный среди остальных. Я не жду, что ты обыграешь десятерых и положишь мяч в девятку. Более того, я тебе разрешаю ошибаться. Все твои ошибки — моя проблема». И так оковы, которые его сдерживали, были сброшены».

    Новый сезон Эдегор начал в «Реале Сосьедад» – одной из самых симпатичных команд Испании на данный момент. Девять туров позади, и «Сосьедад»:

    • Идет в лигочемпионской четверке;
    • До лидера всего три очка;
    • Вообще никого не боится. Например, «Атлетико» дома был переигран абсолютно по делу.

    Эдегор там – один из лучших. Да, есть известный Ильярраменди, забивной Жозе, талантливый Янузай, у Оярсабаля 4+3, отлично вписался Монреаль, но взгляд все равно каждый раз падает на Эдегора. По видео будет легко понять почему.

    «Сосьедад» во втором туре выиграл у «Мальорки» благодаря голу Эдегора. За 14 секунд команда разыграла мяч от своих ворот до чужих, и норвежец здорово исполнил:

    Спустя два тура – победный гол в ворота «Атлетико». Как технично и классно:

    Еще через пару туров «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес». Голевая передача на победный гол Оярсабалю – просто изумительна:

    «Севилье» «Сосьедад» проиграл 2:3, но Эдегор без голевой передачи с поля не ушел – хороший пас на Порту, и гол чуть всколыхнул интригу в матче.

    Наконец, самое свежее. «Сосьедад» обыграл 3:1 «Бетис», в одном из эпизодов предголевой пас отдал Эдегор, но как красиво это сделал. Мастер!

    Мартин Эдегор сейчас – в десятке лучших игроков чемпионата Испании по оценкам WhoScored. 2+2 по «гол плюс пас», четвертое место по ключевым передачам, седьмое – по обводкам. При всей своей атакующей направленности норвежец нередко выигрывает мяч при отборе (1,6 за игру), неплох по точности передач (84% – показатель на уровне, например, Сауля или Коке из «Атлетико»).

    Эдегор прошел через весь шум по поводу его таланта и уже привык: «Мне легко сосредоточиться на следующем дне, следующей тренировке, следующей игре и продолжать прогрессировать. Это и есть самое главное. Когда играешь в футбол, то не можешь думать о том, что говорят другие».

    «Реал» думал отправить Эдегора в аренду в «Байер», чтобы норвежец поиграл в Лиге чемпионов. Там он как раз бы подошел вместо ушедшего в «Боруссию» Брандта. Но все же сыграл вариант с «Сосьедадом», чему особенно рады болельщики, да и всей лиге хорошо. Неслучайно, норвежец стал ее лучшим игроком в сентябре.

    Эдегор обрел комфорт: «Мне важно ощущать, что клуб действительно нуждается во мне, меня устраивает и игра «Сосьедада», так что на данный момент это для меня важнее Лиги чемпионов».

    Поболеть за Эдегора можно не только в Примере. Еще одна интрига – сыграет ли он на Евро-2020? У сборной Норвегии очень малы шансы на выход из квалификации, зато следующей весной можно попытаться пробиться через Лигу наций. К этому времени уже будет примерно ясно, готов ли симпатичный «Сосьедад» бороться за место в ЛЧ или же он просто так ярко стартовал.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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