10 лет оглушительной победе «Рубина» над «Барсой» в ЛЧ. Рассказываем, что стало с тем составом

Кто-то тренирует, а кто-то до сих пор играет.

Десять лет назад «Рубин» встретился с «Барселоной» на групповом этапе ЛЧ и обыграл – 2:1. Тогда в составе «Барсы» вышли Пике, Месси, Хави, Иньеста, Вальдес и Ибрагимович. Но на голы Рязанцева и Карадениза «Барса» смогла ответить лишь мячом Ибрагимовича.

Рассказываем, что стало с футболистами, которые тогда вышли в составе «Рубина» (для понимания: перечислили всех игроков, появившихся на поле в том матче). Судьбы разные: кто-то тренирует, кто-то до сих пор играет, а кто-то закончил карьеру, и не очень понятно, чем этот человек сейчас занимается.

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