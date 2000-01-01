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    Ровно 20 лет матчу Россия – Украина. Вспоминаем, как это было


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    Голосов: 1
    Сегодня, 18:31
    Грустно ностальгируем.

    В этот день, ровно 20 лет назад произошло, вероятно, самое досадное для российского болельщика футбольное событие. Сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с Украиной и не попала на Евро-2000.

    Ту квалификацию сборная начала отвратительно: три поражения в трех играх под руководством Бышовца. Его сменил Романцев – и сработало: шесть матчей, шесть побед.

    Последний матч в группе – против Украины. России, чтобы попасть на Евро, нужна только победа. Украинцам было достаточно ничьи.

    ***

    За день до матча на российских телевизорах показывали анимационный ролик, где украинцев изображали в шутливом виде, используя образы Николая Гоголя. В одной из газет обыграли фамилию игрока сборной Дмитрия Хохлова, назвав статью: «Бей Хохлов – спасай Россию!»

    «Комсомольская правда» шутила за день до игры, выпуская на страницах такой анекдот: «Романцев подходит к Шевченко: «Андрей, желаю забить тебе гол. Престижа».

    Главными звездами сборной России были игроки, выступавшие на тот момент в европейских лигах: Карпин («Сельта»), Аленичев («Рома»), Хохлов (ПСВ). Александр Мостовой (тоже «Сельта») пропускал матч из-за травмы.

    ***

    На стадионе присутствовало около 80 000 зрителей и куча vip-персон, в том числе Владимир Путин, который через месяцы станет президентом страны.

    Матч был напряженным, Россия атаковала чуть чаще, но после перерыва моментов не создавала.

    На 75-й минуте Карпин забил прямым ударом со штрафного. Сборная России 13 минут формально выходила на второе место группы и в стыковые матчи. Но 87 минута. Штрафной удар. Подача Шевченко. Ляп Филимонова. Отчаяние.

    Факты, которые вы могли забыть:

    • Шевченко уже тогда зажигал в «Милане», но гол в ворота Филимонова был первым в том отборочном цикле.

    • Черчесов доигрывал в «Тироле», Овчинников играл в скромном португальском клубе «Алверка», Нигматуллин еще даже не дебютировал за сборную. Поэтому вышел Филимонов.

    • Спустя два года Филимонов перешел в «Динамо Киев». Но там провалился: почти не играл (10 матчей, 10 пропущенных), ужасный матч в ЛЧ и возвращение в Россию – в «Уралан».

    • Украинцы вышли в стыковые матчи, где проиграли словенцам и не поехали на Евро.

    ***

    Автор «Московского комсомольца» на следующий день после игры сформулировал состояние каждого болельщика сборной России:

    «Нет слов. Просто нет слов. Воскресным утром сижу на работе и тупо пялюсь в компьютер. Что можно написать после того, что произошло с нашей футбольной сборной на 88-й минуте матча с Украиной? Как это назвать? Драма? Трагедия? Несчастный случай? Катастрофа? Но – всe не то. Нет слов, которые подойдут в такой ситуации. Одна боль».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ютуб: Россия - Украина 1:1. Отбор ЧЕ-2000 (полный матч).
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3825

      Владислав Vlad 36 минут назад

      Для Фили - этот матч стал приговором.
      Но нельзя забывать, что столько моментов транжирилось. А последний удар Хохлова - просто шик.)) Я тогда так на него матерился))).

      0
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      Рейтинг: +1885

      erma 57 минут назад

      Я смотрел этот матч в окружении (в хорошем смысле) украинцев. После нашего гола я танцевал (один) и кричал:"Это гол! Это гол!" А после гола Шевченко мне строго заметили: "И это тоже гол!" Обидно, да!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +534

      vladimir63 1 час назад

      самое обидное что хохлы сделали как всегда ! нам не дали и сами не поехали !!!! я был на стадионе ! гол Филимонова это был шок !

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