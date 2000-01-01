Ровно 20 лет матчу Россия – Украина. Вспоминаем, как это было

Грустно ностальгируем.

В этот день, ровно 20 лет назад произошло, вероятно, самое досадное для российского болельщика футбольное событие. Сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с Украиной и не попала на Евро-2000.

Ту квалификацию сборная начала отвратительно: три поражения в трех играх под руководством Бышовца. Его сменил Романцев – и сработало: шесть матчей, шесть побед.

Последний матч в группе – против Украины. России, чтобы попасть на Евро, нужна только победа. Украинцам было достаточно ничьи.

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За день до матча на российских телевизорах показывали анимационный ролик, где украинцев изображали в шутливом виде, используя образы Николая Гоголя. В одной из газет обыграли фамилию игрока сборной Дмитрия Хохлова, назвав статью: «Бей Хохлов – спасай Россию!»

«Комсомольская правда» шутила за день до игры, выпуская на страницах такой анекдот: «Романцев подходит к Шевченко: «Андрей, желаю забить тебе гол. Престижа».

Главными звездами сборной России были игроки, выступавшие на тот момент в европейских лигах: Карпин («Сельта»), Аленичев («Рома»), Хохлов (ПСВ). Александр Мостовой (тоже «Сельта») пропускал матч из-за травмы.

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На стадионе присутствовало около 80 000 зрителей и куча vip-персон, в том числе Владимир Путин, который через месяцы станет президентом страны.

Матч был напряженным, Россия атаковала чуть чаще, но после перерыва моментов не создавала.

На 75-й минуте Карпин забил прямым ударом со штрафного. Сборная России 13 минут формально выходила на второе место группы и в стыковые матчи. Но 87 минута. Штрафной удар. Подача Шевченко. Ляп Филимонова. Отчаяние.

Факты, которые вы могли забыть:

• Шевченко уже тогда зажигал в «Милане», но гол в ворота Филимонова был первым в том отборочном цикле.

• Черчесов доигрывал в «Тироле», Овчинников играл в скромном португальском клубе «Алверка», Нигматуллин еще даже не дебютировал за сборную. Поэтому вышел Филимонов.

• Спустя два года Филимонов перешел в «Динамо Киев». Но там провалился: почти не играл (10 матчей, 10 пропущенных), ужасный матч в ЛЧ и возвращение в Россию – в «Уралан».

• Украинцы вышли в стыковые матчи, где проиграли словенцам и не поехали на Евро.

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Автор «Московского комсомольца» на следующий день после игры сформулировал состояние каждого болельщика сборной России:

«Нет слов. Просто нет слов. Воскресным утром сижу на работе и тупо пялюсь в компьютер. Что можно написать после того, что произошло с нашей футбольной сборной на 88-й минуте матча с Украиной? Как это назвать? Драма? Трагедия? Несчастный случай? Катастрофа? Но – всe не то. Нет слов, которые подойдут в такой ситуации. Одна боль».