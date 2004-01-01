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    15 лет худшему матчу в истории сборной. Это было больно


    2.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:51
    Всего три участника той игры продолжают карьеры.

    Ровно 15 лет назад, 13 октября 2004-го, сборная Россия играла с Португалией в квалификации на чемпионат мира-2006. Вы знаете: это было самое разгромное поражение в истории сборной (1:7).

    Вспоминаем, как это было. То, что мы могли забыть или вовсе не знать.

    1) В расположении Ярцева было всего 17 футболистов. Матч по разным причинам пропускали Каряка, Аленичев, Семак, Семшов, Лоськов.

    2) Перед игрой с Россией португальцы сыграли вничью с Лихтенштейном (2:2). Многие считали, что Португалия была по-особенному зла после того матча, поэтому нашей сборной так досталось. Сами португальцы говорили, что перед игрой с россиянами о той ничье даже не вспоминали.

    3) Ярцев решился на эксперимент и впервые сыграл по схеме с пятью защитниками. Не помогло. Роналду возил на фланге Евсеева, а опорники (Смертин и Алдонин) не успевали перекрывать зону подбора перед штрафной.

    4) Пять из семи голов португальцы забили из-за пределов штрафной.

    5) Роналду проводил 17-й матч за сборную. В ворота россиян он забил свой пятый и шестой гол за Португалию. Сейчас у него их 94.

    6) Из составов обеих команд все, кроме троих, завершили карьеру. До сих пор играют: Анюков, Сычев и Роналду.

    7) При счете 1:6 Ярцев покинул скамейку. В подтрибунке он прислонился к стене, схватился за грудь и просил врача сборной помочь ему. Позже Ярцев рассказал, что находился в предынфарктном состоянии.

    8) Ярцев ушел с поста тренера только через полгода – в марте 2005. После того поражения сборная под его руководством в группе победила Эстонию (4:0), Лихтенштейн (2:1) и сыграла вничью в последнем матчем с той же Эстонией (1:1), не выйдя на чемпионат мира. Ярцева сменил Семин.

    9) Это самое крупное поражение в истории сборной. До этого хуже играла только Российская империя, проигравшая Германии в 1912 году 0:16.

    10) Малафеев, пропустивший семь голов, после рассказывал:

    «Никто не знает, что накануне игры вся наша команда подхватила какую-то инфекцию. Когда после игры с Люксембургом мы приехали в Португалию – полкоманды свалилось с непонятным недомоганием. Меня тоже знобило – я сначала думал: волнение. Но нет. И температура появилась, и другие признаки заболевания. Но я к доктору не пошeл, чтобы не давать шанс конкуренту (прим. – Акинфееву).

    Какие-то таблетки принимал, в нос прыскал. Был бы я поопытней – я мог бы избежать этой ситуации и на поле не выходить – понятно было, что ничем хорошим это для сборной не кончится. После того матча порой нередко корил себя за то, что тогда вышел на поле».

    Недавно мы вспоминали о другой ужасе в истории сборной России:


    Ровно 20 лет матчу Россия – Украина. Вспоминаем, как это было

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ютуб: Португалия - Россия. Отбор к ЧМ-2006 (7-1)
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Syarich 26 минут назад

      До октября 2004 года мы расстраивались поражениям в матчах с "карликами" и середняками, а в тот вечер сами оказались в шкуре футбольных неумех. Разыгравшиеся португальцы творили с обороной сборной России все, что было душе угодно, обстреливали ворота Малафеева со всех возможных дистанций и забивали, забивали, забивали. Символом той игры стал побег в раздевалку рулевого нашей команды Георгия Ярцева. Тренер покинул скамейку еще до свистка арбитра об окончании матча.

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      Рейтинг: +2433

      Nesterenko 1 час назад

      У португальцев тогда в большей степени все залетало. Самое обидное, что наша сборная почему то после этого не пыталась забить карликам и Прибалтикам как можно больше мячей, чтобы ехать в Братиславу с другим настроением.

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      Рейтинг: +17

      DenYola88 1 час назад

      Чет одни юбилеи пошли

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