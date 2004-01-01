15 лет худшему матчу в истории сборной. Это было больно

Всего три участника той игры продолжают карьеры.

Ровно 15 лет назад, 13 октября 2004-го, сборная Россия играла с Португалией в квалификации на чемпионат мира-2006. Вы знаете: это было самое разгромное поражение в истории сборной (1:7).

Вспоминаем, как это было. То, что мы могли забыть или вовсе не знать.

1) В расположении Ярцева было всего 17 футболистов. Матч по разным причинам пропускали Каряка, Аленичев, Семак, Семшов, Лоськов.

2) Перед игрой с Россией португальцы сыграли вничью с Лихтенштейном (2:2). Многие считали, что Португалия была по-особенному зла после того матча, поэтому нашей сборной так досталось. Сами португальцы говорили, что перед игрой с россиянами о той ничье даже не вспоминали.

3) Ярцев решился на эксперимент и впервые сыграл по схеме с пятью защитниками. Не помогло. Роналду возил на фланге Евсеева, а опорники (Смертин и Алдонин) не успевали перекрывать зону подбора перед штрафной.

4) Пять из семи голов португальцы забили из-за пределов штрафной.

5) Роналду проводил 17-й матч за сборную. В ворота россиян он забил свой пятый и шестой гол за Португалию. Сейчас у него их 94.

6) Из составов обеих команд все, кроме троих, завершили карьеру. До сих пор играют: Анюков, Сычев и Роналду.

7) При счете 1:6 Ярцев покинул скамейку. В подтрибунке он прислонился к стене, схватился за грудь и просил врача сборной помочь ему. Позже Ярцев рассказал, что находился в предынфарктном состоянии.

8) Ярцев ушел с поста тренера только через полгода – в марте 2005. После того поражения сборная под его руководством в группе победила Эстонию (4:0), Лихтенштейн (2:1) и сыграла вничью в последнем матчем с той же Эстонией (1:1), не выйдя на чемпионат мира. Ярцева сменил Семин.

9) Это самое крупное поражение в истории сборной. До этого хуже играла только Российская империя, проигравшая Германии в 1912 году 0:16.

10) Малафеев, пропустивший семь голов, после рассказывал:

«Никто не знает, что накануне игры вся наша команда подхватила какую-то инфекцию. Когда после игры с Люксембургом мы приехали в Португалию – полкоманды свалилось с непонятным недомоганием. Меня тоже знобило – я сначала думал: волнение. Но нет. И температура появилась, и другие признаки заболевания. Но я к доктору не пошeл, чтобы не давать шанс конкуренту (прим. – Акинфееву).

Какие-то таблетки принимал, в нос прыскал. Был бы я поопытней – я мог бы избежать этой ситуации и на поле не выходить – понятно было, что ничем хорошим это для сборной не кончится. После того матча порой нередко корил себя за то, что тогда вышел на поле».

Недавно мы вспоминали о другой ужасе в истории сборной России:



Ровно 20 лет матчу Россия – Украина. Вспоминаем, как это было