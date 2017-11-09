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23.06.2016 18:55Новый формат турнира позволил командам-андердогам как никогда раскрыть свой потенциал. «Бомбардир» анализирует сильные стороны каждого из «слабачков», прошедших в 1/8, и объясняет, как они смогли оказаться на голову выше нашей сборной.4
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21.06.2016 22:00Украина бесславно закончила турнир, ни разу даже не забив, а Германия и Польша продолжат борьбу в 1/8 финала. Хорватия выиграла у Испании, Турция получила шанс на плей-офф. «Бомбардир» показывает ключевые моменты матчей в группах С и D.7
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21.06.2016 21:00Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дняСборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.17
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16.06.2016 20:00Сегодняшний день обещает стать одним из самых ярких на чемпионат Европы-2016. Англия победила Уэльс, Украина проиграла североирландцам, а немцы сыграли вничью с поляками. Следим в онлайне вместе с «Бомбардиром»!8
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12.06.2016 22:30Украинцы терпят обидное поражение. Поляки забили Северной Ирландии всего однажды. Модрич приносит хорватам победу. Все голы Евро-2016Нойер и Боатенг тысячу раз спасали команду, а Мустафи и Швайнштайгер показали, как надо использовать шансы. Милик оказался круче Левандовского. Шикарный удар игрока «Реала» дарит его команде три очка. «Бомбардир» показывает все ключевые моменты Чемпионата Европы.11
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