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14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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10.10.2016 10:00«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛШок Дениса Вамбольта, протесты болельщиков «Нефтехимика» против своего тренера, глубокий кризис «Волгаря» и нападки Давыдова в сторону «Тосно» – в обзоре 16 тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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19.09.2016 10:00Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛИз-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».8
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12.09.2016 10:00О великолепном дебюте Талалаева, мужиках из Владивостока, тактических подвигах Александра Григоряна и радостном после поражения тренере из «Мордовии» – в обзоре 12-го тура ФНЛ от «Бомбардира».3
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04.09.2016 15:41Театр бритоголового актера в Химках, драки за билеты в Тамбове и судейский беспредел в Нальчике. Чем запомнится 11-й тур ФНЛО невероятном соло Лапина, драках в очередях у касс в Тамбове, обвинениях Хузина в циничном убийстве «Нефтехимика» и антураже матча «Спартак-2» – «Зенит-2» – в обзоре 11 тура ФНЛ от «Бомбардира».4
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19.08.2016 11:50О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».2
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14.07.2016 10:00О ярости наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна, разрозненности «Енисея», возможном внедрении велосипедов в «Шиннике» и непрекращающихся скандалах в «Кубани» – в обзоре 1-го тура ФНЛ от «Бомбардира»4