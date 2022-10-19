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- 28 марта 2020
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- 18 февраля 2020
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- 18:32 Макаров перешел из «Локомотива» в «Минск» 1
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- 10:19 Лухвич: «Низкая посещаемость в Беларуси из-за того, что игроки на поле катают вату»
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- 19:20 УПЛ. «Шахтер» продлил «черную» серию «Черноморца» 1
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