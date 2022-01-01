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Минск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ФК "Минск"
Сайт:
http://www.fcminsk.by/
Тренер:
Артем Челядинский
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Минск» – «Славия-Мозырь»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Нафтан» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Нафтан» – «Минск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
Трансляция
БАТЭ – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
БАТЭ – «Минск»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
20 августа
Трансляция
«Неман» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Неман» – «Минск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
14 августа
«Гомель» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Гомель» – «Минск»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Арсенал Дзержинск» – «Минск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
31 июля
Фото
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
9 июля
«Минск» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
1 июля
«Динамо-Брест» – «Минск»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
26 июня
Трансляция
«Барановичи» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«Барановичи» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.73
12 июня
Трансляция
«Минск» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Минск» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.70
28 мая
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.88
22 мая
Трансляция
«Минск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.63
14 мая
Трансляция
«Славия-Мозырь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Минск» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.6
30 апреля
Трансляция
«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
«Витебск» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.82
17 апреля
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