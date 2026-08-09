09.08.2026, воскресенье, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-1-2-1-3
44
Клещук
90
Кукушкин
14
Пашевич
4
Гаврилович
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
17
Мартинкевич
7
Адеола
11
Симоненко
10
Лаптев
3-5-2
30
Гутор
3
Сокол
4
Хадаркевич
89
15
Яцкевич
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
19
Кучинский
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
7
Адеола
21
Ковалевич
21
Ковалевич
7
Адеола
33
Сотников
5
Протасеня
5
Протасеня
33
Сотников
Шайхтдинов
22
Емельянов
22
Емельянов
Шайхтдинов
10
Лаптев
9
Леонович
9
Леонович
10
Лаптев
15
Яцкевич
66
Кампо
66
Кампо
15
Яцкевич
6
Абена
79
Свириденко
79
Свириденко
6
Абена
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
29
Дубинец
32
32
29
Дубинец
8
Мигдаленок
22
Макась
22
Макась
8
Мигдаленок
Остались в запасе
Гомель
Минск
49
Артем Каратай
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Гомель - Минск
1
2
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Минска», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»