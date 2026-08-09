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  • «Гомель» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026

«Гомель» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026

9 августа, 17:35
Гомель
09.08.2026, воскресенье, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Минск
14' Г. Кукушкин (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Феликс Абена
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
5
Глеб Протасеня
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
20
P. Sheremet
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
32
V. Malyutin
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
3-1-2-1-3
44
Клещук
90
Кукушкин
14
Пашевич
4
Гаврилович
19
Силинский
33
Сотников
11
Лисакович
17
Мартинкевич
7
Адеола
11
Симоненко
10
Лаптев
3-5-2
30
Гутор
3
Сокол
4
Хадаркевич
89
15
Яцкевич
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
19
Кучинский
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
7
Адеола
21
Ковалевич
21
Ковалевич
7
Адеола
33
Сотников
5
Протасеня
5
Протасеня
33
Сотников
Шайхтдинов
22
Емельянов
22
Емельянов
Шайхтдинов
10
Лаптев
9
Леонович
9
Леонович
10
Лаптев
15
Яцкевич
66
Кампо
66
Кампо
15
Яцкевич
6
Абена
79
Свириденко
79
Свириденко
6
Абена
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
29
Дубинец
32
32
29
Дубинец
8
Мигдаленок
22
Макась
22
Макась
8
Мигдаленок
Остались в запасе
Гомель
Минск
49
Артем Каратай
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
24
S. Matusevich
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
77
Дмитрий Осипенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Гомель - Минск
1
2
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Минска», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Минск»

«Гомель» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Гомель
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