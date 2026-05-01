Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Нафтана», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Нафтан»