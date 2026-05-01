01.05.2026, пятница, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-3-1-2-1
30
Гутор
66
Кампо
3
Сокол
2
Дихтиевский
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
4
Ирьяс
17
Зубович
3-1-2-3-1
13
Харитонович
3
Костомаров
5
Лебедев
42
Джон
14
Федоренко
6
Адамович
20
Зайнивов
97
Чернявский
11
Пранович
9
Яковлев
8
Латыхов
Яцкевич
19
Кучинский
19
Кучинский
Яцкевич
2
Дихтиевский
15
Яцкевич
15
Яцкевич
2
Дихтиевский
29
Дубинец
47
Драчев
47
Драчев
29
Дубинец
17
Зубович
22
Макась
22
Макась
17
Зубович
26
Варакса
9
Дийе
9
Дийе
26
Варакса
8
Латыхов
24
Селезнев
24
Селезнев
8
Латыхов
17
Александрович
17
Александрович
14
Федоренко
7
Гурбанов
7
Гурбанов
14
Федоренко
11
Пранович
25
25
11
Пранович
9
Яковлев
70
Тиуне
70
Тиуне
9
Яковлев
Остались в запасе
Минск
Нафтан
16
Сергей Ещенко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ОП
60
Ivan Volchok
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
6
Феликс Абена
ОП
60
Ivan Volchok
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ПАЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Минск - Нафтан
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Нафтана», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»