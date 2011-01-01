Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Минск
|1:1
|Гомель
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|БАТЭ
|3:2
|Минск
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|1:0
|Днепр
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|13:00
|Белшина
|2:2
|Минск
|26 тур
|18 октября, вторник
|15:00
|Минск
|5:0
|Славия-Мозырь
|25 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|Арсенал
|0:0
|Минск
|24 тур
|8 октября, суббота
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Минск
|23 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Энергетик-БГУ
|22 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:30
|Неман
|1:1
|Минск
|21 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Минск
|1:5
|Ислочь
|20 тур
|2 сентября, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Минск
|19 тур
|27 августа, суббота
|13:45
|Минск
|1:0
|Слуцк
|18 тур
|19 августа, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Минск
|17 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Минск
|2:0
|Витебск
|16 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Минск
|15 тур
|15 июля, пятница
|20:00
|Гомель
|0:3
|Минск
|14 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Минск
|2:2
|БАТЭ
|13 тур
|4 июля, понедельник
|18:00
|Днепр
|2:4
|Минск
|12 тур
|26 июня, воскресенье
|16:00
|Минск
|2:4
|Белшина
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|20:00
|Славия-Мозырь
|4:2
|Минск
|10 тур
|26 мая, четверг
|18:00
|Минск
|2:0
|Арсенал
|9 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|Минск
|1:0
|Шахтер
|8 тур
|14 мая, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|2:0
|Минск
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|13:00
|Минск
|3:2
|Неман
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|2:0
|Минск
|5 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|2:0
|Динамо-Брест
|4 тур
|15 апреля, пятница
|17:30
|Слуцк
|2:4
|Минск
|3 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Минск
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|2 тур
|3 апреля, воскресенье
|13:00
|Витебск
|1:1
|Минск
|1 тур
|18 марта, пятница
|18:00
|Минск
|0:1
|Динамо