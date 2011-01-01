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    Минск - результаты

    Город Минск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.fcminsk.by/
    Стадион ФК "Минск"
    Тренер Сергей Яромко
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Минск 1:1 Гомель
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 3:2 Минск
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Минск 1:0 Днепр
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Белшина 2:2 Минск
    26 тур
    		18 октября, вторник 15:00 Минск 5:0 Славия-Мозырь
    25 тур
    		14 октября, пятница 13:00 Арсенал 0:0 Минск
    24 тур
    		8 октября, суббота 20:30 Шахтер 2:1 Минск
    23 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Энергетик-БГУ
    22 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:30 Неман 1:1 Минск
    21 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Минск 1:5 Ислочь
    20 тур
    		2 сентября, пятница 19:00 Динамо-Брест 3:1 Минск
    19 тур
    		27 августа, суббота 13:45 Минск 1:0 Слуцк
    18 тур
    		19 августа, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск
    17 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Минск 2:0 Витебск
    16 тур
    		7 августа, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Минск
    15 тур
    		15 июля, пятница 20:00 Гомель 0:3 Минск
    14 тур
    		9 июля, суббота 19:00 Минск 2:2 БАТЭ
    13 тур
    		4 июля, понедельник 18:00 Днепр 2:4 Минск
    12 тур
    		26 июня, воскресенье 16:00 Минск 2:4 Белшина
    11 тур
    		19 июня, воскресенье 20:00 Славия-Мозырь 4:2 Минск
    10 тур
    		26 мая, четверг 18:00 Минск 2:0 Арсенал
    9 тур
    		20 мая, пятница 18:00 Минск 1:0 Шахтер
    8 тур
    		14 мая, суббота 16:00 Энергетик-БГУ 2:0 Минск
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 13:00 Минск 3:2 Неман
    6 тур
    		1 мая, воскресенье 16:00 Ислочь 2:0 Минск
    5 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
    4 тур
    		15 апреля, пятница 17:30 Слуцк 2:4 Минск
    3 тур
    		9 апреля, суббота 19:30 Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ
    2 тур
    		3 апреля, воскресенье 13:00 Витебск 1:1 Минск
    1 тур
    		18 марта, пятница 18:00 Минск 0:1 Динамо
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