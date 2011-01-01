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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Минск
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Минск - результаты матчей
Минск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ФК "Минск"
Сайт:
http://www.fcminsk.by/
Тренер:
Артем Челядинский
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Таблица
Беларусь. Кубок. 2026/2027
Беларусь. Высшая лига. 2026
Беларусь. Кубок. 2025/2026
Беларусь. Высшая лига. 2025
Беларусь. Кубок. 2024/2025
Беларусь. Высшая лига. 2024
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Белоруссия. Высшая лига. 2022
Белоруссия. Высшая лига. 2021
Белоруссия. Высшая лига. 2020
Белоруссия. Высшая лига. 2019
Белоруссия. Высшая лига. 2018
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. 2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
Суперкубок Беларуси. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
Беларусь. Высшая лига. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
11.09 | 20:10
Минск
1 : 0
Славия-Мозырь
06.09 | 13:00
Нафтан
0 : 3
Минск
30.08 | 20:00
БАТЭ
2 : 1
Минск
21.08 | 18:00
Минск
0 : 1
Витебск
15.08 | 18:00
Неман
2 : 1
Минск
09.08 | 18:45
Гомель
0 : 1
Минск
01.08 | 20:00
Арсенал
1 : 2
Минск
10.07 | 18:30
Днепр
1 : 2
Минск
02.07 | 20:00
Минск
0 : 3
Динамо Мн
27.06 | 18:30
Динамо-Брест
0 : 0
Минск
21.06 | 16:00
Минск
2 : 2
МЛ Витебск
13.06 | 15:00
Барановичи
2 : 1
Минск
29.05 | 20:30
Минск
1 : 1
Ислочь
23.05 | 18:00
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
Минск
15.05 | 19:45
Минск
5 : 1
Белшина
09.05 | 14:00
Славия-Мозырь
1 : 2
Минск
01.05 | 17:30
Минск
4 : 2
Нафтан
24.04 | 20:00
Минск
1 : 0
БАТЭ
18.04 | 14:00
Витебск
2 : 0
Минск
10.04 | 20:00
Минск
0 : 1
Неман
05.04 | 13:30
Гомель
0 : 2
Минск
20.03 | 17:00
Минск
1 : 1
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