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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Минск
Состав
€ 3 млн
Минск - состав команды
Минск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ФК "Минск"
Сайт:
http://www.fcminsk.by/
Тренер:
Артем Челядинский
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Гутор Александр
Вра
37
€ 0.05 млн
19
Кучинский Константин
Защ
28
€ 0.3 млн
2
Дихтиевский Валентин
Защ
22
€ 0.25 млн
79
Свириденко Илья
Защ
23
€ 0.2 млн
15
Яцкевич Владислав
Защ
27
€ 0.15 млн
3
Сокол Артем
Защ
32
€ 0.125 млн
4
Хадаркевич Руслан
Защ
33
€ 0.1 млн
66
Кампо Франсиско
Защ
26
€ 0.05 млн
5
Жевнеров Эдуард
Защ
38
€ 0.025 млн
88
Abdoulie Jarjue
Защ
-
23
Турич Артем
Пол
21
€ 0.25 млн
80
Ксенофонтов Александр
Пол
27
€ 0.2 млн
29
Дубинец Илья
Пол
22
€ 0.2 млн
13
Алексиевич Илья
Пол
35
€ 0.075 млн
33
Малицкий Константин
Пол
26
€ 0.075 млн
6
Абена Феликс
Пол
20
€ 0.05 млн
14
Эрнисов Эмир
Пол
21
€ 0.05 млн
4
Ирьяс Джаспер
Пол
23
-
11
Натама Набиль Дауда
Нап
22
€ 0.25 млн
7
Гомис Оноре
Нап
30
€ 0.15 млн
8
Мигдаленок Арсений
Нап
23
€ 0.125 млн
9
Дийе Матар
Нап
28
€ 0.1 млн
10
Икечукву Чарльз Марк
Нап
29
€ 0.1 млн
10
Жердев Глеб
Нап
26
€ 0.1 млн
22
Макась Александр
Нап
34
€ 0.1 млн
17
Зубович Егор
Нап
37
€ 0.05 млн
77
Осипенко Дмитрий
Нап
43
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 9
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